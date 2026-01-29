España

Super ONCE: resultado del Sorteo 4 de este jueves 29 de enero del 2026

Como diariamente, aquí está la última jugada ganadora, difundida de manera oficial por Juegos Once

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Consulta enseguida los ganadores del sorteo de Super Once de este jueves 29 de enero del 2026 celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

  • Fecha: jueves 29 de enero del 2026.
  • Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.
  • Combinación ganadora: 03 05 08 09 10 19 26 30 31 32 36 45 52 54 55 57 58 59 71 83.
La "Guía de Premios Super Once". (Podcast generado con IA)

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

La Sanidad vasca admite ahora que se han administrado dos tipos más de vacunas caducadas: podrían verse afectados 78 pacientes

El consejero de Salud reconoce que, además de la hexavalente, se suministraron dosis fuera de fecha de la vacuna tetravalente y de la triple vírica

La Sanidad vasca admite ahora

Última hora del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz en Huelva, en directo: los obispos dan comienzo a la ceremonia

La misa por los fallecidos en el accidente de Adamuz se celebra en Palacio de Deportes Carolina Marín y dará comienzo a las 18 horas

Última hora del funeral de

El rey Felipe y la reina Letizia presiden en Huelva la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz: su firme apoyo tras la tragedia

Tras su visita a la zona cero del accidente, los monarcas han mantenido su apoyo a las víctimas con su asistencia al acto

El rey Felipe y la

Este es el restaurante con mejores reseñas de Donosti: con barra para 12 comensales y platos de fusión vasco-peruana

TheFork ha presentado una nueva edición de su Top 100 nacional, el ranking de los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones de los usuarios a lo largo de 2025

Este es el restaurante con

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

La investigación se abre después de que la Osakidetza reconociese la administración de vacunas fuera de fecha a 253 personas, la mayoría bebés

La Fiscalía investiga si la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía investiga si la

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

San Sebastián blinda el uso residencial frente al turismo y aprueba la restricción de nuevos alojamientos turísticos

Renfe, Iryo y Ouigo deberán indemnizar a los usuarios por los retrasos debidos a los límites de velocidad impuestos por Adif

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 este jueves 29 de enero del 2026

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 29 de enero del 2026

DEPORTES

El CEO de la UFC

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions