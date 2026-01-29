Romeo Santos domina Spotify España: ellos son los 10 artistas más escuchados hoy

Anthony Santos, conocido artísticamente como Romeo Santos. (EFE/Orlando Barría)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Tras acumular 360.002 reproducciones, «Dardos (w Prince Royce)» de Romeo Santos se mantiene en primer lugar.

2. SUPERESTRELLA

Aitana

«SUPERESTRELLA» de Aitana se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 296.515 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 275.318 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)», interpretado por Ryan Castro, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 250.558 reproducciones.

5. LOQUITA (w Slayter)

JC Reyes

«LOQUITA (w Slayter)» de JC Reyes es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 227.753 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Tras acumular 226.297 reproducciones, «TU VAS SIN (fav)» de Rels B se mantiene en sexto lugar.

7. La Plena

W Sound

La nueva producción de W Sound se vende como pan caliente. Ya lleva 224.201 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 213.956 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Con 210.775 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición novena.

10. LOVE

Clarent

«LOVE» de Clarent se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 209.411 reproducciones.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como “La Falda”, el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema “Si Antes Te Hubiera Conocido” de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue “LUNA” de Feid, mientras que “LA FALDA” de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco “BADGYAL” de SAIKO, JC Reyes y Dei V y “X’CLUSIVO - REMIX” de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.