España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados del sorteo de este miércoles 28 enero publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 28 enero.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 01 14 17 20 24 36 40 46 48 60 65 66 68 70 71 75 76 77 83 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Reabre la A-6 de Madrid tras ser cortada este miércoles por la nieve

Los rachas de viento incluso huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado ya cortes totales en carreteras y suspensión de clases

Última hora de la borrasca

Ábalos renuncia a su acta como diputado

Toma la decisión después de que el Supremo rechazase el levantamiento de la prisión provisional y el Congreso le retirase la inmunidad parlamentaria para procesarle

Ábalos renuncia a su acta

Los lunares en el ojo, un fenómeno raro que los especialistas recomiendan de vigilar

Los nevus coroideos suelen ser poco frecuentes, pero también son benignos para la salud

Los lunares en el ojo,

El Gobierno habilita oficinas de atención integral en Huelva y Barcelona para tramitar las ayudas a afectados por los accidentes ferroviarios

El objetivo de estas oficinas es canalizar, informar y facilitar la tramitación de las indemnizaciones, así como ofrecer apoyo administrativo y acompañamiento a las familias afectadas, según ha comunicado el Ministerio de Política Territorial

El Gobierno habilita oficinas de

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

La crisis habitacional se extiende más allá de las grandes ciudades mientras la oferta cae a mínimos y el número de interesados por inmueble escala hasta los 460 en zonas como Barcelona

El mercado del alquiler cierra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos renuncia a su acta

Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

El BOE publica el Real Decreto-Ley que fija las ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida: hasta 84.141 euros

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Un agente de la Guardia Civil salva la vida de un hombre inconsciente tras 18 minutos de RCP en Manzanares el Real, Madrid

ECONOMÍA

El mercado del alquiler cierra

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

Amazon anuncia otros 16.000 despidos en todo el mundo tras eliminar en otoño casi 1.000 empleos en España

PepsiCo inicia la tramitación de un ERE en todas sus delegaciones de ventas en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Super Once del 28 enero

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1