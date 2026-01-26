España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este lunes 26 de enero celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 26 de enero.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 2, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

Otro lunes de caos ferroviario en España: la red de Rodalies ha vuelto a registrar dos parones por la mañana y los viajeros de la ruta Barcelona-Madrid sufren retrasos de varias horas

Última hora de la situación

Rutte sostiene ante la Eurocámara que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos: “Si alguien todavía lo piensa, que siga soñando”

El secretario general de la OTAN advierte de que una autonomía militar europea exigiría duplicar el gasto en defensa y perder el paraguas nuclear estadounidense

Rutte sostiene ante la Eurocámara

Si no sabes qué ver hoy, estas son las series más populares del momento en Netflix España

Las tramas de misterio, romance y acción figuran entre las favoritas de los suscriptores este día

Si no sabes qué ver

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que tienes una inseguridad muy presente”

Cómo el lenguaje revela la falta de confianza personal y qué hacer para fortalecer la seguridad interior

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres

El presidente de la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a una “rotura de una soldadura” como la “causa principal de la tragedia”

El accidente se habría ocasionado en el punto donde se unía un carril de 1989 con otro de 2023 mal instalado

El presidente de la comisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

Rutte sostiene ante la Eurocámara que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos: “Si alguien todavía lo piensa, que siga soñando”

El presidente de la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a una “rotura de una soldadura” como la “causa principal de la tragedia”

Impulsar el coliving juvenil, ampliar el parque público y movilizar pisos vacíos: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Aragón

El Gobierno pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes que lleven al menos cinco meses en España

ECONOMÍA

Madrid recupera 200 viviendas para

Madrid recupera 200 viviendas para alquiler asequible al ofrecer a los caseros hasta 45.000 € sin intereses para reformarlas

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 4 de este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once, Sorteo 3: Resultados de hoy 26 de enero del 2026

Un juez libera a un padre de pagar la pensión a su hija que trabaja en hostelería y gana más de 1.400 euros: “Ya no la necesita”

La inversión en vivienda pública familiar alcanza su mayor nivel en 16 años: 900,9 millones licitados en 2025, un 44% más

DEPORTES

Robert Moreno, entrenador al que

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”

Del tenis al golf: Juan Carlos Ferrero se incorpora el equipo del golfista Ángel Ayora tras romper su relación con Alcaraz