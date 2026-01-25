Este es el thriller psicológico que se ha ganado un lugar entre lo más popular de Prime Video España hoy

Una imagen de Sophie Turner en 'El robo'. (Amazon Prime Video)

En la era del streaming, tener acceso a un amplio catálogo de series nunca ha sido tan fácil, pero con tantas opciones y géneros disponibles, elegir qué ver puede resultar todo un desafío.

Para simplificar la elección, Prime Video presenta a sus suscriptores un listado con sus producciones más populares, destacando historias que atrapan desde el primer episodio y garantizan horas de entretenimiento, ya sea en un maratón o en ratos libres.

Hoy, entre estas destacadas series se encuentra El robo (Steal), un thriller protagonizado por Sophie Turner. La producción de seis episodios sigue a Zara, una trabajadora de oficina común en Lochmill Capital, una empresa de inversión en fondos de pensiones, cuyo día rutinario se transforma en el robo del siglo cuando ladrones violentos irrumpen con una demanda inesperada.

Lo que se desarrolla a continuación es un tenso juego de gato y ratón, en el que investigadores y criminales compiten por descubrir quién está detrás del robo de miles de millones de libras y cuál es su motivación.

Las producciones más populares de Prime Video España

El programa se encuentra entre lo más visto en Prime Video España. (YT: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

1. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

2. El robo (Steal)

Trailer de 'El Robo'

Un día normal en Lochmill Capital se ve alterado cuando unos ladrones irrumpen y obligan a punta de pistola a Zara y a su mejor amigo Luke a cumplir sus exigencias. El detective Rhys se enfrenta a una carrera contrarreloj para descubrir quién ha robafo los 4000 millones de libras y por qué.

3. La que se avecina

Estrenada el 18 de noviembre de 2025, la temporada 16 de la aclamada serie aparece entre lo más visto de Prime Video. Crédito: (Amazon Prime Video España)

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

4. Beast Games

Beast Games temporada 2, reality producido por MrBeast (Prime Video)

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

5. UCO: Las horas clave

La serie documental española forma parte de lo más visto en Prime Video España. (Prime Video España)

Miniserie que recrea los casos más espectaculares de la Guardia Civil.

6. Pelayo: Más allá del límite

Estrenada el 9 de enero en Prime Video, la serie se encuentra en el listado de los títulos más populares. Crédito: (Amazon Prime Video España)

Tras ‘G.E.O.: Más allá del límite’, el Inspector Pelayo vuelve a poner a prueba los límites de su resistencia, esta vez en Colombia, donde se une a unidades de élite del ejército y se embarca en operaciones reales en selvas, ríos y montañas.

Durante más de dos décadas, Pelayo ha combatido el narcotráfico como policía de operaciones especiales. Ahora, su misión da un giro radical: decide seguir el rastro de la droga y adentrarse en los territorios donde el crimen manda y la violencia impone sus reglas.

7. El infiltrado

La serie estrenada este 11 de enero está basada en la novela homónima de John Le Carré publicada en 1993. (Filmaffinity)

Basada en la novela homónima de John Le Carré publicada en 1993. El exsoldado británico Jonathan Pine es reclutado por la agente Burr, de los servicios de inteligencia, para infiltrarse en la red de un traficante de armas internacional liderada por Richard Onslow Roper.

8. G.E.O. Más allá del límite

La primera serie documental que muestra desde dentro las pruebas de acceso al G.E.O. Crédito: (Amazon Prime Video España)

La primera serie documental que mostrará desde dentro los entresijos de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones o G.E.O. Por primera vez en su historia, un equipo de cámaras tiene acceso exclusivo al duro y exigente proceso de selección de los nuevos miembros, que se extiende durante más de 7 meses. Cientos de aspirantes comienzan y solo unos pocos terminarán pasando las pruebas necesarias para convertirse en miembros del G.E.O.

En cada capítulo se seguirán los progresos de este grupo de aspirantes profundizando en su historia personal, sus reacciones ante las duras pruebas y su transformación a lo largo de un proceso que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Sometidos a un estrés extremo, privados de sueño y expuestos a condiciones inaguantables, los aspirantes tendrán que superar sus peores miedos para estar preparados para lo que pueda estar por venir.

9. Fiasco

Un cineasta primerizo se enfrenta a un rodaje desastroso y el equipo técnico lo graba todo mientras se suceden los contratiempos, el chantaje y el sabotaje.

10. Aquí no hay quien viva

Aquí no hay quien viva es una divertida comedia que se desarrolla en el vecindario de un edificio de la calle Desengaño 21. (Prime Video)

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

