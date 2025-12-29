Un niño en Italia intenta vender sus dibujos y libros escolares para hacerle un regalo por Navidad a su hermana pequeña: una lección de amor y generosidad

Manos de varias personas intercambian un regalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los días previos a Navidad, un niño de 11 años, llamado Alessio, decidió vender sus dibujos y algunos libros escolares frente a una tienda de juguetes para conseguir dinero y así poder comprar un regalo a su hermana pequeña de tres años.

Según informa el diario italiano Il Mattino, la bonita escena navideña ha tenido lugar en las calles de Mugnano di Napoli, una ciudad cerca de Nápoles. El acto no pasó desapercibido, pues el propietario del comercio vio solo al niño y decidió avisar a las autoridades.

Un gesto espontáneo con mucho impacto

La motivación del niño era clara, quería hacer un regalo de Navidad a Julia, su hermana pequeña, un kit de slime concretamente, pero no se atrevió a pedir dinero a su padre, principalmente porque había sacado malas notas. Alessio explicó a los policías que quería “ir a trabajar” para ganar algo de dinero.

Al mismo tiempo, el padre del niño, Raffaele preocupado por la ausencia de su hijo, acudió a comisaria a denunciar su desaparición. Los agentes rápidamente lo vincularon con ‘ese’ Alessio que estaba vendiendo en el puesto callejero frente a la juguetería.

“Cuando lo vi allí, solo, con sus cosas en un banco, me desorienté un poco”, dijo Raffaele al diario. “Me acerqué a él y le dije: Alessio, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Y me respondió con mucha sencillez: Solo quería ganar algo de dinero (...) El miedo, la desesperación en un instante”, continuó el padre de familia.

Un emotivo aprendizaje navideño

La espontaneidad de Alessio dejó sin palabras a los policías, que decidieron actuar más allá de sus funciones habituales. Cuando se lo llevaron a comisaria decidieron hacerle un regalo a Alessio y otro a su hermana Julia.

Para muchos vecinos e internautas lectores del diario italiano, el acto de Alessio ha sido una lección de amor y de cariño fraternal. En una época en las que las celebraciones se llenan de consumismo y de regalos vacíos, la historia de este niño ha recordado la importancia de los detalles y de los vínculos familiares, incluso si los recursos so escasos.

Aunque la intención del niño era sencilla, el gesto se ha transformado en una gran enseñanza para aquellos que han escuchado la historia. Alessio perdió a su madre hace un par de años, y su hermana Julia es fruto de la nueva relación de su padre. Para el hermano mayor, el nacimiento de Julia supuso un antes y un después, además de fortalecer el vínculo con su padre.

Para la comunidad de Nápoles, la historia es un ejemplo de empatía y de que el amor y la generosidad no dependen de la edad ni de la cantidad de dinero que tengamos.