Carmen Vargas será la primera rectora de la Universidad de Sevilla en sus 520 años de historia

Carmen Vargas el día presentó oficialmente su candidatura a rectora de la Universidad de Sevilla. (Europa Press)

Por primera vez en sus más de cinco siglos de existencia, la Universidad de Sevilla ha elegido a una mujer como máxima responsable. Carmen Vargas ha resultado la candidata más votada en la segunda vuelta de las elecciones a rectorado, celebradas este lunes, y se convertirá en la primera rectora en los 520 años de historia de la institución. Según los datos provisionales facilitados por la propia universidad, Vargas ha obtenido el 50,81% de los votos válidos, una vez aplicadas las ponderaciones, mientras que su rival, José Luis Gutiérrez, ha alcanzado el 44,01%. Los votos en blanco han representado el 4,97% del total.

La relevancia de estos comicios no se limita únicamente al hecho de que, por primera vez, una mujer ocupará el rectorado. Las elecciones han supuesto también un cambio de modelo en el proceso de elección, ya que se han celebrado mediante sufragio universal ponderado, rompiendo así con una dinámica de 21 años en la que la decisión quedaba restringida al claustro universitario. Además, la primera vuelta ha contado con la participación de siete aspirantes, una cifra inédita hasta la fecha. De estos, cuatro han formado parte del equipo de gobierno del actual rector, Miguel Ángel Castro (Carmen Vargas, Ana López, Felipe Rosa y Ángeles Gallego), mientras que los otros tres (José Luis Gutiérrez, Pastora Moreno y Alfonso Castro) no pertenecían a la anterior dirección.

Según ha informado la Universidad de Sevilla, todos los candidatos han centrado sus campañas en cuestiones como la necesidad de un cambio en la gestión, el refuerzo de la autonomía de los centros, la mejora de la transparencia y la participación de la comunidad educativa —especialmente del alumnado—, así como en la búsqueda de fórmulas para equilibrar las cuentas de la institución.

64.554 personas llamadas a votar este lunes

La jornada electoral se ha desarrollado sin incidencias destacables en las 81 mesas distribuidas por los distintos campus de la Universidad de Sevilla. Un total de 64.554 personas estaban convocadas a votar en esta segunda vuelta: 3.065 en el sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), 2.323 en el sector B (personal docente e investigador no incluido en el sector A), 56.115 en el sector C (estudiantes) y 3.051 en el sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios).

El escrutinio ha incluido tanto los votos depositados durante la jornada del lunes como el voto anticipado, que se ha podido ejercer los días 6 y 7 de noviembre en la Secretaría General o en las secretarías de las distintas escuelas y facultades. Los datos de participación han sido dispares según los sectores: el 78,17% en el sector A, el 45,24% en el sector B, el 13,81% en el sector C y el 74,21% en el sector D, según ha detallado la universidad.

El proceso electoral aún no ha concluido formalmente. Entre el 11 y el 13 de noviembre permanece abierto el plazo para la presentación de reclamaciones e impugnaciones a los resultados provisionales. La proclamación definitiva de la nueva rectora está prevista para el 14 de noviembre. Una vez completado este trámite, la Universidad de Sevilla comunicará el resultado a la Junta de Andalucía, tal y como ha indicado la propia institución en la información facilitada.