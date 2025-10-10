España

Una joven propietaria explica las tres mejores estrategias de ahorro: “Esto fue lo que me permitió comprarme un piso a los 27 años”

Lucía Francés propone que el ahorro deje de ser una tarea de fuerza de voluntad para convertirse en un hábito automático y coherente con las prioridades personales

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
La joven recomienda separar primero
La joven recomienda separar primero los ahorros y las inversiones de los gastos (Lucía Francés)

Comprar una vivienda en una ciudad como Londres antes de los 30 es una excepción, no la norma. Lucía Francés, autora del perfil @life.in.the.palace en TikTok, comparte en un vídeo las tres estrategias de ahorro que, asegura, fueron decisivas para que pudiera adquirir su piso a los 27 años. Sus recomendaciones son simples y repetibles: organización automática del ahorro, priorizar experiencias frente a consumos prescindibles y seguir una regla de reparto del salario que marque límites claros de gasto.

La primera táctica es, en sus propias palabras, un principio de disciplina automática: “La primera es una que se llama be yourself first o págate a ti primero.” Explica por qué funciona: “En vez de tener tus gastos mensuales y ahorrar todo lo que te sobre esta estrategia lo hace al revés, en cuanto te paguen, separas tus ahorros e inversiones antes de gastar nada, y después organizas tus gastos con todo lo que te queda.” Para Lucía, el valor práctico es evidente: “De esta manera ahorrar no depende de fuerza de voluntad sino que está ya organizado y garantizado desde el principio.”

La segunda estrategia que recomienda Lucía altera la mirada sobre lo que merece nuestro dinero. Se trata de recortar compras que “no aportan nada a la vida”, un ajuste de prioridades que, según dice, cambia la perspectiva financiera y personal. Ella lo ilustra con un ejemplo cotidiano: “Sé que suena básico pero piensa por ejemplo en esa comida a domicilio. Dentro de diez años yo no voy a pensar: menos mal que me pedí esa hamburguesa. Pero sí que voy a recordar un concierto, un viaje especial, una experiencia.” La idea no es convertir el ahorro en una renuncia permanente, sino dirigir el gasto hacia aquello que deja huella. “La clave no es no gastar, sino gastar en lo que realmente te importa,” resume Lucía.

La tercera herramienta es una regla clásica de reparto del salario que aporta estructura al presupuesto mensual: la conocida 50/30/20. Lucía la expone con claridad: “Básicamente, cuando recibas tu nómina, 50% de esa cantidad de va a ir a tus necesidades, 30% a ocio y capricho y 20% a ahorros e inversiones.” Aclara que los porcentajes no son dogma: “Obviamente estos números también van a depender de cada persona porque cada situación es diferente, pero está bien tener una guía que te ayude a más o menos saber cuánto te deberías estar gastando y cuánto no.”

La incorporación al mundo laboral más tardía de los jóvenes, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años deban compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años si quieren mantener el nivel de vida previo.

El ahorro como hábito automático

El hilo que une las tres estrategias es la intención: que el ahorro deje de ser una tarea de fuerza de voluntad para convertirse en un hábito automático y coherente con las prioridades personales. “Aplicando estas tres estrategias no solo he conseguido ahorrar sino que he conseguido hacerlo de forma constante y con intención,” afirma Lucía, y subraya la consecuencia tangible de esa disciplina: “y eso fue lo que me permitió comprar mi piso a los 27 años.”

El testimonio de Lucía sintetiza una lección clara para quienes aspiran a metas financieras de largo plazo: organización, priorización y reglas sencillas funcionan mejor que la austeridad sin sentido. Sus consejos no prometen milagros, pero sí ofrecen una hoja de ruta práctica: separar ahorro al recibir la nómina, recortar gastos insignificantes y aplicar una guía porcentual para equilibrar necesidades, ocio y ahorro. Para Lucía, ese método fue suficiente para convertir una aspiración ambiciosa en una compra concreta.

Temas Relacionados

AhorroAhorrar dineroEducación FinancieraTiktok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Eurojackpot: estos son los ganadores del sorteo del 10 de octubre

Como cada viernes, aquí están los ganadores del premio de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: estos son los ganadores

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: ascienden a 101 los evacuados y la Aemet pide “extremar las precauciones”

El episodio de lluvias muy fuertes y persistentes durará hasta, al menos, el lunes 13 de octubre

Última hora de la DANA

Una hija sospecha que su padre biológico es el amante de su madre, él se niega a hacerse un test y acaban en los tribunales: un detective consigue una muestra de ADN y se descubre la verdad

Graciela ha tenido durante años en su partida de nacimiento el nombre de un hombre que no era su padre. “Incluso el marido de su hermana conocía la relación sentimental”, dice la sentencia

Una hija sospecha que su

“Monstruo: La historia de Ed Gein” llega a Netflix España y se posiciona dentro de las series más vistas

Con una narrativa que combina horror psicológico y hechos reales, “Monstruo: La historia de Ed Gein” consolida el éxito del formato antológico creado por Ryan Murphy

“Monstruo: La historia de Ed

El imperio del dónut en España: cuando una palabra se convirtió en marca registrada

La llegada de Krispy Kreme a España revive viejas disputas legales, desafíos empresariales y una pasión renovada por uno de los dulces más emblemáticos

El imperio del dónut en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una hija sospecha que su

Una hija sospecha que su padre biológico es el amante de su madre, él se niega a hacerse un test y acaban en los tribunales: un detective consigue una muestra de ADN y se descubre la verdad

La activista española Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía de Israel para volver a España tras “morder a una funcionaria”

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista, sobre

Víctor Arpa, abogado laboralista, sobre las empleadas del hogar: “La ley os protege aunque no tengáis papeles”

Una mujer va a juicio tras vaciar la cuenta bancaria de sus padres y sacar 94.000 €: su padre había fallecido y su madre tenía Alzheimer

Tres cuentas de una plataforma apuestan en el último momento por el Nobel para María Corina Machado y ganan más de 90.000 dólares: la Academia investiga una posible filtración

Galicia acogerá una de las seis nuevas gigafactorías de inteligencia artificial de la UE

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”