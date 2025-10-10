España

Dos mujeres conocen a sus padres biológicos tras ser entregadas a los que no eran hace 35 años en el hospital: “Emoción inmensa, pero mucho dolor”

Doris y Jessica descubrieron a través de una prueba de sangre y un embarazo que algo no encajaba. La televisión hizo el resto

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Doris y Jessica fueron entregadas a los padres equivocados en un hospital en Graz. (ORF)

En octubre de 1990, dos niñas prematuras nacieron en el hospital LKH-Uniklinikum de Graz, en Austria. Se llamaban Doris y Jessica. Al poco tiempo del nacimiento, el personal del hospital cometió un error y entregó cada bebé a los padres equivocados. Doris fue entregada a los Grünwald y Jessica a los Derler, siendo al revés. Ninguna de las familias sospechó nada durante largos años.

Evelin y Josef Grünwald cuidaron de Doris, mientras que Herbert y Monika Derler hicieron lo mismo con Jessica. Las dos familias vivieron cerca, en la región de Graz. Las niñas crecieron ajenas a su origen real durante más de dos décadas y tuvieron vidas completamente separadas, aunque su verdadera familia siempre estaba muy cerca.

Cuando Doris cumplió 22 años, en 2012, fue a donar sangre por primera vez. Los médicos se dieron cuenta de que su grupo sanguíneo no correspondía con el de sus padres. Este detalle encendió una alerta tanto en Doris como en los Grünwald. Comenzaron preguntas y un proceso de análisis genéticos. Finalmente, descubrieron que no compartían lazos biológicos, según la BBC.

El Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid incorpora la lectura de cuentos a bebés prematuros para favorecer su desarrollo neurológico y cognitivo

Lo supo por un embarazo

El hallazgo supuso un impacto enorme para la familia Grünwald. El desconcierto se mezclaba con el deseo de comprender cómo había sido posible. En 2016, la cadena de televisión pública ORF se hizo eco del caso de Doris y difundió su historia para tratar de localizar a la otra familia afectada por el error de 1990. Emitieron mensajes públicos solicitando la colaboración ciudadana, sin éxito.

Pero, pocos años después, Jessica, que vivió toda su vida con los Derler, se quedó embarazada. Durante las revisiones, los médicos descubrieron que su grupo sanguíneo tampoco coincidía con el de sus padres. Este hecho llamó la atención de su doctor, quien le habló de un caso que vio en televisión, de bebés cambiados en 1990 en el hospital de Graz.

Para Jessica, la revelación fue tan sorprendente como inquietante: empezó a plantearse si ella era la otra niña mencionada en el reportaje. Así que comenzó a investigar, y encontró a Doris a través de Facebook. Se puso en contacto con ella por mensaje privado. Decidieron conocerse en persona para tener respuestas.

Doris y Jessica recién nacidas. (ORF)

“Fue como conocer a una hermana”

Para Jessica, según recoge la televisión austríaca, “fue como conocer a una hermana”. “Nos entendimos enseguida. Fue una sensación muy buena, indescriptible”, explica Doris. El encuentro entre ambas fue determinante para confirmar el intercambio, además de generarles gran alivio, no sin incomodidad o tristeza por sus padres no biológicos, pero que les habían cuidado tanto.

Después del inicial reencuentro entre Doris y Jessica, ambas familias acordaron organizar una reunión conjunta en la que todos los miembros pudieran conocerse. Un equipo de televisión de ORF grabó el encuentro. “Es una experiencia emocionalmente inmensa, con cosas bonitas, pero también dolor”, describe Jessica.

Para los padres, el impacto también fue grande. Monika Derler asegura que “Doris es encantadora”, pero que Jessica “siempre será” su hija. “Para mí, mi familia se ha hecho más grande y al fin tengo certeza”, dice Evelin Grünwald. Su marido, Josef, destaca la palabra “alivio”. Pero la historia no termina aquí.

Doris y Jessica con sus respectivos padres. (ORF)

Adopción para garantizar la herencia

A raíz de la difusión mediática, el hospital LKH-Uniklinikum de Graz ha reaccionado públicamente. El director de operaciones, Gebhard Falzberger, ha ofrecido disculpas a ambas familias: “Lamentamos profundamente que se produjera este error en su día”, ha manifestado ante los medios de comunicación.

Y está la vía de la Justicia. Los efectos legales del caso fueron inmediatos. En 2016, tras demostrar el error, la familia Grünwald recurrió a un abogado. El especialista les aconsejó que adoptaran formalmente a Doris para garantizar sus derechos de herencia. También les recomendó pedir una compensación al hospital por los daños sufridos. Los Grünwald recibieron una indemnización.

Ahora, los Derler han iniciado los trámites legales para adoptar a Jessica y están en proceso de reclamar una compensación similar.

