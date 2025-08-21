España

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

A través de un video en su cuenta de TikTok un mecánico descifra las claves de cuándo hay que emplear cada combustible

Por Daniel Lázaro

Elegir entre gasolina 95 o 98 es una de esas decisiones que los conductores toman casi de forma automática en la gasolinera, muchos conductores optan por la gasolina 98 convencidos de que la opción más cara siempre será la más beneficiosa para el coche. Sin embargo, un mecánico ha querido desmontar este mito con un vídeo en TikTok (@premiumbymorad) que se ha vuelto viral. Su explicación es clara: no todos los vehículos necesitan 98 y, en la mayoría de casos, repostar con este combustible no supone ninguna ventaja, más allá de vaciar un poco más rápido la cartera.

No depende del precio

El especialista comienza su mensaje con una frase que rompe la idea generalizada: “Todo el mundo piensa que la 98 es mejor porque es más cara, pero no es así”. Y es que el precio no guarda relación con que este combustible cuide más el motor ni alargue su vida útil. “No es un aditivo que limpie o proteja. Simplemente es diferente, está pensada para otro tipo de coches”, resume.

La clave está en el tipo de motor. Según su explicación, la gasolina de 98 octanos está formulada para vehículos deportivos o de altas prestaciones, con motores grandes y una elevada relación de compresión. En estos casos, repostar con 98 permite evitar la detonación precoz, un fenómeno que puede dañar los pistones y provocar averías graves si se utiliza un carburante inadecuado.

Para un coche de uso común, la situación es distinta. “La 95 está hecha para todo tipo de motor. Si tu coche no tiene un uso deportivo, no hay ninguna razón para gastar de más”, explica el mecánico. En otras palabras, llenar el depósito con 98 en un vehículo convencional no aporta ningún beneficio en términos de potencia, rendimiento o durabilidad.

De hecho, insiste en que se trata de un error habitual en la gasolinera: muchos clientes creen que repostar con 98 significa mimar el coche, cuando en realidad están pagando más por un producto que no les aporta ninguna ventaja. Su consejo final es tajante: “Deja de tirar tu dinero en un producto que no sirve para tu coche”.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Qué deben tener en cuenta los conductores

El vídeo, que ha circulado ampliamente en redes sociales, ha servido para recordar que lo más importante a la hora de elegir combustible no es el precio, sino seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo. La inmensa mayoría de automóviles en España están diseñados para funcionar con gasolina 95, que garantiza el correcto rendimiento del motor en condiciones normales de conducción.

Por otra parte, la gasolina 98 solo es realmente necesaria para motores específicos que requieren más compresión, como el caso de los vehículos deportivos. En todos los demás casos, usarla no prolonga la vida del coche ni mejora su funcionamiento. El especialista también señala que, más allá del carburante, la clave para mantener un motor en buen estado es realizar revisiones periódicas, respetar los plazos de mantenimiento y adoptar una conducción responsable.

Con su mensaje, el mecánico ha logrado poner el foco en una confusión muy común entre conductores y que, a la larga, supone un gasto adicional en cada repostaje. El vídeo no solo resuelve un debate recurrente en las gasolineras, sino que también invita a reflexionar sobre cómo ciertos mitos se consolidan en el día a día del consumo.

