“Estoy desesperado”: un agricultor se niega a sacrificar su rebaño de vacas, pero la policía interviene y bloquea el acceso a su explotación

Vacas en un corral. (AP)

En la localidad de Eyzerac, un pueblo de cerca de 500 habitantes en el centro de Francia, la policía ha bloqueado el acceso a una explotación ganadera de 22 hectáreas tras la creación de una zona de “Vaca a Defender”, una acción impulsada por el ganadero Serge Deschamps y apoyada por una veintena de personas. El objetivo de este grupo es impedir el sacrificio de un rebaño de 26 vacas, ordenado por laa autoridades como medida para frenar la propagación de la tuberculosis bovina.

Según el medio local Sud-Ouest, la operación de retirada del rebaño comenzó cerca de las 9 de la mañana de este jueves, cuando los servicios veterinarios, acompañados por la policía ambiental, llegaron a la propiedad de Deschamps. El ganadero relató al medio: “Estoy desesperado, no me avisaron. Fueron mis perros los que me avisaron esta mañana”. La notificación oficial para el sacrificio del rebaño había sido enviada en diciembre, como parte de las medidas preventivas para evitar un brote epidémico en la región.

Las autoridades han justificado la decisión, señalando que la región es la más afectada por la tuberculosis bovina en Francia, con 15 focos detectados desde comienzos de 2025. De acuerdo con Sud-Ouest, la intervención estatal busca contener la enfermedad, que representa un riesgo tanto para la salud animal como para la economía local. La tuberculosis bovina puede transmitirse entre animales y, en casos excepcionales, a los humanos.

A pesar de reconocer la gravedad de la situación, Serge Deschamps rechaza la idea de sacrificar la totalidad de su rebaño. “Hay que apartar las vacas que presentan la enfermedad, pero nada más”. Esta postura ha encontrado eco entre otros ganaderos y simpatizantes, quienes se sumaron a la creación de la zona VAD en el campo de Deschamps, con la intención de disuadir a la policía de ejecutar la orden de sacrificio. Pero esta ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad, impidiendo el acceso tanto a los defensores del rebaño como a cualquier persona ajena a la operación oficial.

La tiktoker @noemartosr ha compartido en su cuenta el momento en que es embestida por una vaca mientras intentaba grabar unas imágenes junto a esta y su cría

¿La tuberculosis bovina afecta a los humanos?

Los casos de tuberculosis bovina que terminan afectando a humanos son rarísimos. Según ha explicado a la Agencia EFE Christian Gortázar, investigador y experto en tuberculosis del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-Csic) de la Universidad de Castilla-La Mancha, “en 2021 (últimos datos disponibles), España analizó 92,7 millones de muestras de alimentos en busca de la bacteria de la tuberculosis Mycobacterium spp y sólo la detectó en el 0,01 % de las muestras”. “Por eso en España la incidencia en humanos es muy baja: de unos 30 casos al año y afecta principalmente al ganadero en contacto directo con una res infectada (contaminación principalmente por vía aérea) o a un matarife (contaminación si una herida abierta entra en contacto con alguna lesión infectada de la canal)”, comenta el especialista.

Según Gortázar, aunque sí hay vacunas para esta enfermedad, “en la Unión Europea se desaconsejan porque, aparte de que no tienen efectividad plena, el problema deriva en que en un saneamiento de vacas darían positivo tanto las infectadas como las vacunadas, sin posibilidad, por el momento, de distinguir entre unas y otras”.