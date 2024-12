Pedro Sánchez anuncia la creación de una “gran empresa pública de vivienda” tras ser reelegido como secretario general del PSOE por cuarta vez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el 41 Congreso Federal del PSOE reunido en Sevilla este domingo. (Julio Muñoz/EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este domingo el 41 Congreso Federal del PSOE, en el que ha sido reelegido como secretario general del partido por cuarta vez con el 90% de los votos. En su discurso, el líder del Ejecutivo ha anunciado la creación de una “gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración general del Estado”, ha señalado.

El líder socialista, que lleva diez años al frente del PSOE y más de seis como presidente del Gobierno, ha reconocido que este periodo ha sido “gratificante” y “exigente” por los diferentes desafíos, como la pandemia, la guerra en Ucrania, el volcán de la Palma o la DANA en Valencia. Si bien, ha dedicado un capítulo especial a la ofensiva de la derecha y la ultraderecha contra su Ejecutivo y los socialistas.

“En los últimos meses, he meditado mucho qué hacer con mi vida, si me tocaba dar un paso a un lado o un paso atrás. He hablado con mi familia sobre ello porque ellos también son víctimas de los odiadores profesionales, y la conclusión de toda esa reflexión es la cual por la que estoy aquí, en pie, frente a todos vosotros. Si algo nos toca a todos, en el ámbito de las responsabilidades que tengamos, es dar un paso al frente, no un paso a un lado ni un paso atrás”, ha declarado para poner en pie a los centenares de asistentes al cónclave.

(Noticia en ampliación...)