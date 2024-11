Cuánto vale un décimo de la Lotería de Navidad: diferencias de precio con un billete y una serie

Décimos del sorteo de la Lotería de Navidad 2024.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, con más de dos siglos de historia, es uno de los sorteos especiales que celebra la Lotería Nacional. Es el que tiene más participantes a nivel nacional, generando una facturación superior a los 3.000 millones de euros, lo que supone un tercio de la recaudación total de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La planificación del sorteo comienza en enero de cada año, poco tiempo después de que los niños de San Ildefonso canten los números premiados. En esta fase, se definen las características de la edición siguiente, entre el número de series y billetes a emitir, la distribución de los premios, o el diseño que adornará los décimos, siempre siguiendo la tradición de seleccionar una obra pictórica relacionada con la temática navideña.

Este año, la venta de décimos comenzó el 3 de julio, ya que se necesita el suficiente tiempo para asegurar la distribución de los décimos: este año, se han emitido 8 series más que las 185 de 2023, llegando a las 193. Se podrán comprar hasta el 21 de diciembre, un día antes del sorteo, ya que las administraciones de lotería deben devolver todos los décimos que no se hayan vendido y cerrar las cuentas antes del evento.

El número de series no es lo único que ha aumentado. El premio principal, coloquialmente llamado “Gordo” será este año el más grande de la historia: el total será de 722 millones de euros, 4 millones por serie, y 400.000 euros para cada décimo. El precio por décimo será el mismo que el año pasado, el mismo que lleva siendo desde 2002, de 20 euros.

Décimos del sorteo de la Lotería de Navidad 2024.

Décimos, billetes, series: así funciona la Lotería de Navidad

Cuando los niños de San Ildefonso anuncian el número premiado, se están refiriendo a los billetes. Cada billete está dividido en 10 fracciones, o décimos, a las cuales corresponde una décima parte del premio. Además, cada décimo lleva una marca que indica la serie a la que pertenece.

Cada serie, a su vez, está compuesta por 100.000 billetes numerados desde el 00.000 al 99.999. Esto supone que, este año, existan 193 billetes con el mismo número, uno por cada serie. De intentar comprar un billete completo, la cuantía será de 20 euros por décimo, un total de 200 euros. Si se quisiera comprar todos los décimos del mismo número, la suma sería de 38.600 euros.

La terminación 29, una de las más buscadas para el Sorteo de la Lotería de Navidad.

En cuanto a los premios: el del Gordo es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie, o 125.000 por décimo; y el tercero, de 500.000 euros por serie o 50.000 por décimo. Les siguen los dos cuartos premios, con 200.000 euros por serie o 20.000 por décimo, y los ocho quintos, con 60.000 euros por serie.

Aunque son menos conocidos, hay otros premios también cuantiosos, como las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales. Los números anterior y posterior al Gordo, por ejemplo, son premiados 20.000 euros por billete, lo que equivale a 2.000 por décimo.

Con menos de un mes para el día del sorteo, se va acabando el tiempo para participar. Aunque podría tenerse mucha suerte, lo mejor es no perder el sueño, ya que las probabilidades de que no toque absolutamente nada son aproximadamente de un 85%: alrededor de 164 millones de décimos no recibirán ningún premio.