Una española que vive en París dice que no entiende por qué se les tiene tanto odio a los franceses: “Incluso les da igual un poco España”

¿En España odiamos a los franceses? (andrea.lavio/TikTok)

Siempre se ha dicho que la relación entre los españoles y los franceses nunca ha sido tan fluida como con los ciudadanos de otras nacionalidades. A pesar de la proximidad entre ambos países y la mutua consideración de naciones amigas o aliadas, lo cierto es que este sentimiento no se percibe de la misma manera en las calles, sobre todo en las ciudades españolas. Esta animadversión se aprecia, especialmente, en los enfrentamientos deportivos entre galos y españoles, cuando se dedican cánticos unos a otros y se celebran las respectivas victorias como si se tratase del partido más importante de la historia.

“A los franceses no les caemos tan mal”

Una magnífica forma de entender el porqué de esta enemistad es vivir durante un tiempo en el país contrario. Además, gracias a las redes sociales, la explicación del odio entre españoles y franceses puede ser difundida, con el fin de intentar menguar la rabia que se tienen unos a otros.

Andrea, una joven española residente en París, publicó un vídeo en la red social TikTok en el que ha tratado de explicar, a través de su experiencia en la capital francesa, cómo se vive este enfrentamiento más allá de territorio español. “No entiendo por qué en España se odia tanto a los franceses. Entiendo de dónde viene: Napoleón, historia, choque de culturas… El problema es que a los franceses no les caemos tan mal. El odio no es tan recíproco, ¿sabéis?”, dice Andrea al comienzo del vídeo.

La usuaria admite que ha tenido “rifirrafes” y otras experiencias negativas “como española en Francia”, pero no es un suceso que se haya repetido en muchas ocasiones durante su estancia en París. “A mí esto me da un poco de cosa porque en el trabajo me preguntan: ‘Ay Andrea y qué piensan los españoles de los franceses’”, explica la joven, que tiene que mentir y fingir que a sus compatriotas les encanta todo lo relacionado con Francia: “¡Divino, les encanta París!”.

Como sucede en todos los lugares, la variedad de personas es enorme, y más aún el carácter de cada uno. Andrea asegura que “hay de todo. Hay franceses más bordes, más pesados y también más simpáticos”. Si bien es cierto que a los españoles nos suele importar lo que dicen o dejan de decir nuestros vecinos sobre nosotros, Andrea cuenta que “a los franceses, incluso, les da igual un poco España. No somos tan importantes para ellos”, sentencia la joven.

Qué es la francofobia

De hecho, hay un término acuñado que hace referencia al “sentimiento antifrancés”. Se trata de la francofobia, es decir, el odio o la aversión hacia Francia, ya sea respecto de su gente o su Gobierno. Esta apreciación se originó a partir de hechos históricos como el colonialismo francés, guerras y rivalidades entre Francia y otras potencias europeas o debido a la expansión de las ideas republicanas tras la Revolución Francesa de 1789.

Quizás el rechazo de los españoles a los franceses se podría considerar como un tipo de francofobia, a pesar de que los motivos que dieron origen a este sentimiento arbitrario tuvieron lugar hace ya varios siglos y deberían estar enterrados y olvidados.

