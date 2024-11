Paul Mescal saca su orgullo irlandés y se sincera sobre su encuentro con Carlos III: “No es algo que esté en mi lista de prioridades”

Paul Mescal en la premiere de Londres de 'Gladiator II' (VARIETY).

Gladiator II es una de las secuelas más esperadas de la historia del cine. Después del gran éxito que fue la película del año 2000, su director, Ridley Scott, siempre ha tenido en mente la posibilidad de brindar al público una segunda parte de la historia y, 24 años más tarde, ha llegado a los cines. Protagonizada por el actor Paul Mescal, presenta a los espectadores al hijo del mítico Máximo Décimo Meridio, interpretado por Rusell Crowe.

La campaña de marketing que la ha acompañado también ha sido exuberante y, tras presentarla en Estados Unidos, la premiere llegó a Londres la pasada semana. La expectación fue tal que incluso el rey Carlos III de Inglaterra no quiso perdérsela y acudió a Leicester Square en su limusina Bentley. El monarca acaparó todas las miradas y llegó incluso a posar en la alfombra roja.

Minutos más tarde, se reunió con Ridley Scott, quien fue nombrado caballero en 2003 por la reina Isabel II, y el elenco de actores, que también está formado por Pedro Pascal y Denzel Washington. No obstante, su protagonista no parecía estar muy entusiasmado con su presencia en el lugar. Algo que declaró después en una entrevista con el medio Variety.

Tras ser preguntado en la alfombra roja por la “locura” que suponía conocer al rey, Mescal respondió: “Soy irlandés, así que no es algo que esté en mi lista de prioridades”. Reflejando la clara indiferencia que supone para los irlandeses la corona británica, con la que todavía a día de hoy siguen manteniendo algún que otro roce a pesar de terminar sus diferencias con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Aún así, el de Maynooth reconoció que, como para el director era muy importante su presencia en el estreno, no puso impedimento en su encuentro. Pero también admitió que no pudo intercambiar palabras con Carlos III: “Me resultaba difícil oír exactamente lo que decía. Simplemente, asentí con la cabeza y sonreí”.

Carlos III saludando al elenco de 'Gladiator II' en Leicester Square, Londres (EUROPA PRESS).

La preparación de Paul Mescal para ‘Gladiator II’

Gladiator II ha sido todo un éxito en taquilla, a pesar de la gran variedad de opiniones que ha generado. Sin embargo, todavía queda por conocer como funcionará con su estreno en Estados Unidos el próximo viernes. No obstante, este ha sido uno de los proyectos que más dedicación ha requerido del actor de Normal People y Aftersun. Convertido en un gladiador, Paul Mescal ha tenido que someterse a un duro entrenamiento para poder enfrentarse a todo tipo de rivales en la arena romana.

En una entrevista en The Graham Norton Show, el intérprete irlandés detalló cómo fue tener que enfrentarse a dicho cambio radical y cómo le afectó a su salud mental. “Muchas pechugas de pollo y levantar cosas pesadas”, comienzó diciendo en tono cómico. “A mi entrenador no le importará que diga esto, pero es la persona más grande que he visto en mi vida”, relató. “La primera vez que le vi estaba en un hotel en Londres y este hombre enorme, que tenía los brazos del tamaño de mis piernas, sube conmigo a la habitación y se queda quieto, cruzado de brazos. Me mira, y me dice: ‘Quítate la ropa’”, contó el actor.

“Esto es lo que hacen en las grandes producciones de cine”, se dijo a sí mismo. “Así que ahí estaba, en la habitación, en ropa interior, con un poco de resaca y él empieza a dar círculos como si fuera un tiburón, procesándome, y me dice: ‘Vale, hay buen material con el que trabajar’”, explicó Mescal. “Es un problema del primer mundo”, resumió sobre su preparación física para hacer de Lucius en Gladiator II. “Tienes a uno de los mejores entrenadores del mundo, te hacen la comida y es divertido”, concluyó.

Tráiler oficial de 'Gladiator II'.