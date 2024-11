Declaran los principales acusados del asesinato a Samuel Luiz entre cruces de acusaciones y declaraciones de inocencia: “Quiero pedir perdón a la familia”

Los acusados por el asesinato de Samuel Luiz y sus abogados durante el juicio (M. Dylan - Europa Press)

Este miércoles se ha celebrado una de las sesiones más importantes en el juicio por el asesinato del joven de 24 años Samuel Luiz. Tras tener la palabra los amigos y familiares de la víctima, testigos presenciales del crimen, los peritos y los dos acusados que se encuentran en libertad, Katy Silva y Alejandro Míguez, ha llegado el momento de los tres acusados que se encuentran en prisión provisional: Diego Montaña, Alejandro Freire y Kaio Amaral.

Aunque podrían haber testificado al principio del juicio, sus defensas consideraron que era mejor que lo hicieran los últimos, tras un mes de sesiones y teniendo ya conocimiento del resto de declaraciones. Cada uno, con una versión propia de lo ocurrido, han intentando defender su inocencia y el último de ellos, Diego, ha confirmado que fue el que inició el ataque, razón por la que ha pedido perdón a la familia del fallecido.

Alejandro: “Creo que Samuel no murió por mi culpa”

Alejandro F.G., acusado de participar en la paliza mortal a Samuel Luiz, durante su declaración (M.Dylan/Europa Press)

El primero que se ha sentado en la silla a declarar ha sido Alejandro, conocido como Llumba. Está acusado de participar en la paliza mortal a Samuel y en concreto de haber sido el que le realizó la llave del ‘mataleón’, una técnica de estrangulamiento que puede hacer perder el conocimiento a la víctima. Su discurso ha sido tajante y se ha declarado inocente del delito “del que se me acusa”, según ha informado el periódico ABC.

Según su relato, estaban saliendo de un pub de A Coruña, cuando vio a Diego “forcejeando con otro chico (Samuel). Los vi agarrándose ya, no escuché ningún insulto”. En ese momento subió corriendo las escaleras en las que se encontraba para agarrar al chico “por la espalda” y ambos cayeron al suelo. “Fue una reacción instintiva al pensar que se estaba peleando con Diego”.

Sin embargo, ha negado que lo intentase ahogar. “Solo forcejeamos unos segundos”, ha explicado, a lo que ha añadido que él “nunca” ha practicado artes marciales, para dar a entender que no sabría hacer una técnica como la que se le atribuye que hizo, según lo ha recogido Europa Press.

Ha seguido relatando que “si me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, juro por Dios que hubiera intentado parar la agresión. Creo que Samuel no murió por mi culpa”.

Sus declaraciones han seguido con una segunda estrategia, que es la de reconocer que esa noche había bebido, fumado porros y consumido “diez o quince rayas de cocaína”. “Empecé a consumir a primera hora de la tarde. Estando sobrio yo nunca hubiese agarrado a Samuel ni creo que después hubiese ido a por el senegalés. Estoy muy arrepentido por lo que hice. No pude imaginar que se iba a meter toda esa gente, gente que ni conocíamos. Entre la borrachera y el golpe que llevé no me di cuenta de lo que estaba pasando. Para nada pensé, cuando cayó inconsciente, que tenía un golpe mortal”, agrega sobre el tema.

Sobre las horas posteriores, en la reunión en el parque de San Diego, reconoce que la gente estaba comentado que “Pompo (uno de los menores acusados) le había dado con un arma en la cabeza”. “Cuando me enteré de que Samuel estaba muerto sentí miedo porque podían reconocerme tirándolo al suelo, pero pensé que se iba a saber lo que había hecho cada uno”, insiste.

Kaio: “Lo vi todo de lejos”

04/03/2023 Kaio A.S.C., acusado de agredir a Samuel Luiz y de robarle su móvil (M.Dylan/Europa Press)

Le ha seguido Kaio, que también se ha declarado inocente, pero a diferencia de Alejandro, ha contestado a todas las partes y no solo ha su abogado. Acusado de agredir a Samuel y robarle el móvil, ha manifestado que solo se limitó a separar a los presentes y ha sido claro en culpar a los otros dos acusados de la agresión y a uno de los menores juzgados de golpearle en la cabeza: “Estoy cien por cien seguro de que nunca toqué a Samuel”.

“Lo primero que vi fue que me estaban gritando, que Diego se estaba pegando” ha iniciado su relato. “Fui corriendo y cuando llegué me quedé flipando de la situación. Vi a dos personas con Samuel en el suelo y los separé. Primero a Llumba y después a Diego”, ha continuado.

Sobre el teléfono de Samuel ha asegurado que simplemente lo vio tirado en el suelo y que lo apagó: “Nunca toqué a Samuel para robarle el teléfono ni para pegarle”. Lo que no ha negado es que fue el que posteriormente vendió este dispositivo, pero se ha excusado en que “ya había vendido más cosas robadas”.

Durante la agresión reitera que su papel solo fue el de intentar evitarla: “Tiré de Diego para separarlos. Yo estaba alejado, unos veinte metros. Lo vi todo de lejos”. Ha relatado que los senegaleses que auxiliaron a Samuel hicieron “pantalla” para evitar que los golpes le cayesen a la víctima.

Diego: “Esto empezó por mi culpa”

El acusado Diego Montaña con su abogado (M. Dylan/Europa Press)

Por último ha llegado la declaración del principal acusado del crimen: Diego Montaña. En una actitud nerviosa, ha respondido solo a las preguntas de su abogado y ha reconocido que fue el que inició el ataque: “La imagen que tengo es estar golpeando a Samuel”.

Confiesa que esa noche bebió una botella entera de whisky y que todos sus recuerdos son difusos. “Veo una pareja que me graba y la siguiente imagen que tengo es estar golpeando a Samuel, no tengo nada continuo de aquella noche, no sé si eran puñetazos o patadas. En esa imagen soy solo yo. Solo escuchaba ruido, mucho barullo por todos lados. Pero no puedo decir si hice algo más porque no lo recuerdo”, ha relatado.

Entre lágrimas, ha explicado que tiene “la imagen del cuerpo de Samuel” a su lado derecho, “con cuatro personas al lado, una imagen que no me quitaré en mi vida”. “Lo que quiero es pedir perdón a la familia de Samuel porque empezó todo por mi culpa, le quiero pedir perdón a todo el mundo”, ha finalizado.