Muere el periodista de Cadena Ser Catalunya Òscar Moré a los 50 años

El periodista de Ser Catalunya Òscar Moré ha muerto este lunes en Figueres (Girona), su ciudad natal, a los 50 años, según ha informado el medio este martes.

Durante los últimos cuatro años, Moré lideró el programa Llapis de Memòria, tras haber estado al frente de Especies Protegides durante siete temporadas. Su vínculo con SER Catalunya comenzó en Ràdio Girona, donde fue corresponsal en el Empordà y dirigió el programa Obert en diumenge. Con una extensa trayectoria en medios audiovisuales, Moré también fue guionista y colaborador en El Club de TV3 y trabajó en La Xarxa, BTV y Catalunya Ràdio, entre otros proyectos.

La que era su casa profesional le ha homenajeado compartiendo unas palabras que el periodista grabó hace unos días para conmemorar el centenario de Ràdio Barcelona: “Yo creo que el reto más importante es llenar las redacciones de profesionales de todas las edades, que se sume que se cree debate y que esto se transforme en programas con alma, que es lo que le falta en estos momentos en la radio, alma”.

Mensajes de gratitud a Moré en redes sociales

Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores y conocidos de Moré han querido rendirle homenaje públicamente. Uno de ellos ha sido el actor Pere Vall, que le dedicaba unas palabras en su cuenta de X (antes Twitter), “Ay, qué dolor. Compañero, amigo, referente, siempre amable, siempre inquieto y divertido, y siempre atento a las sugerencias de entrevistados que un servidor le hacía, Òscar Moré es irrepetible”.

La periodista Núria Martorell, también ha querido mostrar sus condolencias: “Ha muerto Òscar Moré. Y no me sé avenir. Siempre he pensado que esta foto es histórica. Hoy me duele incluso el recuerdo”.

Fallece Víctor de la Serna Arenillas, uno de los fundadores del diario ‘El Mundo’

El pasado 18 de octubre, el periodista Víctor de la Serna Arenillas fallecía en Madrid a los 77 años, según informó El Mundo, periódico en el que trabajó desde su fundación en 1989. Según este diario, De la Serna Arenillas murió “cuatro días después de que un infarto le tumbara a las puertas de la que fue su casa periodística”.

De la Serna Arenillas pertenecía a una familia vinculada al periodismo y la literatura. Era bisnieto de la escritora Concha Espina y su abuelo, Víctor de la Serna y Espina, fue director del diario Informaciones. Su padre, Víctor de la Serna Gutiérrez-Répide, y su tío, Jesús de la Serna Gutiérrez-Répide, también fueron presidente y director, respectivamente, de Informaciones. Su madre fue la escritora gastronómica Nines Arenillas.

Tras estudiar en Nueva York en la Universidad de Columbia, donde fue el primer español graduado en Periodismo, se incorporó a la redacción de Informaciones; después trabajó en la Asociación de Editores Españoles (Aede), El País y Diario 16.

Estaba especializado en información sobre baloncesto, para lo que usaba el pseudónimo Vicente Salaner, mientras que las crónicas gastronómicas, otra de sus especialidades, las firmaba como Fernando Point.

De la Serna Arenillas fue Premio Nacional de Gastronomía en tres ocasiones, y era miembro de la Academia Internacional del Vino y académico de la Real Academia de Gastronomía.