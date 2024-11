Un hombre afectado por la DANA en Alfafar es obligado por su jefe a ir a trabajar: “Mi coche quedó destruido. Que me busque la vida”

Borja, electricista afectado por la DANA, ha sido obligado a acudir a su puesto de trabajo pese a haber perdido su vehículo en las inundaciones ('La Hora de La 1')

Tras el desastre ocurrido en diversos municipios de España por el paso de la DANA de la semana pasada, especialmente en la provincia de Valencia, muchas personas han perdido sus vehículos, casas y negocios. Con muchas carreteras aún impracticables y el servicio de transporte público todavía deshabilitado, los desplazamientos hasta los lugares de trabajo se han convertido en algo muy difícil para aquellos que, tras el puente, deben regresar a su actividad laboral. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha recordado este lunes a través de sus redes sociales que protegerá a todas aquellas personas afectadas que deban ausentarse de sus puestos de trabajo.

“Hay empresas de Valencia que están obligando a las personas a ir a trabajar en situaciones imposibles. Quiero mandar un mensaje claro: si las personas corren riesgo, no deben ir a trabajar. El Ministerio protegerá a esas personas y la Inspección actuará con firmeza”, ha expresado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo a través de X. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Borja, un electricista al que su jefe le ha recriminado esta mañana no encontrarse en su puesto de trabajo.

“Yo vivo en Alfafar, la zona de la catástrofe. Me llama el jefe hoy a las 7.30 de la mañana, muy disgustado, molesto, diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo, que mi obligatoriedad es estar allá a las 7 de la mañana, que me busque la vida, que le diga a mis vecinos que alguno me lleve”, explicaba Borja en La Hora de La 1. Pese a encontrarse en uno de los municipios más afectados por las inundaciones provocadas por la DANA, su jefe esperaba que este lunes acudiese a su puesto de trabajo, aunque las labores de limpieza continúan en la provincia de Valencia y muchos vecinos han perdido sus viviendas, enseres e incluso familiares.

Trabajador de Paiporta denuncia q su jefe le llamó hoy para decirle q "su obligatoriedad" es estar a las 7:00h en su puesto:



"Mi coche quedó destruido. Tardaría 2h y media a pie. Muy molesto me dice q tengo q ir. Q me busque la vida: en bicicleta, patín, en 1 rueda del circo". pic.twitter.com/XHWA4NGS9X — Juan Miguel Garrido🔻🇵🇸🇱🇧 (@JuanmiGG_News) November 4, 2024

Para Borja resultaba muy complicado retomar su actividad laboral: “Mi coche quedó totalmente destruido, apareció como diez calles para allá. No es una mentira para nadie, saben lo que está pasando”. Ante esta pérdida, el electricista no pudo presentarse en su puesto a tiempo debido a que “son dos horas y media a pie porque no hay línea de metro, línea de autobús, no hay una forma de transporte. Está todo deshabilitado en la zona”.

Pese a esta situación, en el momento en el que fue entrevistado, Borja se dirigía hacia el trabajo: “Yo vivo con mi esposa y mi hijo menor de 14 años. Mi esposa en este momento trabajaba en una inmobiliaria la cual también se inundó. Yo soy la única fuente de sustento y me da miedo perder el trabajo”.

Ausencias justificadas

El Ministerio de Trabajo ha desaconsejado los desplazamientos y ha indicado que, en la medida de lo posible, se opte por el teletrabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores. En los casos en los que esto no se pueda realizar, como el de Borja, que es electricista, se consideran ausencias justificadas en cuatro supuestos:

‼️ Es importante que esta información llegue al mayor número de personas. Mañana es lunes y nadie debe poner en riesgo su seguridad y salud para acudir al centro de trabajo. pic.twitter.com/OQSUb7L531 — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) November 3, 2024

Cuando el desplazamiento pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores o interfiera en labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas, siempre y cuando no sea posible el teletrabajo.

Cuando los trabajadores necesiten atender a sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos.

Cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o ensere s, no estén en disposición de acudir a su puesto de trabajo. Este es el caso de Borja que, al perder su vehículos por las inundaciones en Valencia, no tiene ningún medio de transporte para desplazarse, lo que le obliga a caminar durante dos horas y media.

Cuando, como consecuencia del cierre de colegios, residencias o servicios públicos en general, tengan que hacer frente a necesidades de cuidados de familiares.

Además, se ha asegurado que queda prohibida la imposición de consecuencias negativas por no acudir al puesto de trabajo, ya sea despido o cualquier otra sanción. Las faltas de puntualidad o las interrupciones de la jornada por estas mismas causas también quedarán justificadas y contarán con el respaldo del Ministerio, como han indicado a través de la red social X.

