El abogado azote de la corrupción en los casos Begoña Gómez y Koldo: “Aldama era un ministro sin cartera que utilizaban de comisionista”

Luis María Pardo, abogado y presidente del partido Iustitia Europa. (Helena Margarit Cortadellas)

Luis María Pardo, abogado y presidente del partido antiglobalista Iustitia Europa, es una de las caras visibles del caso Begoña Gómez y el caso Koldo, en los que su formación ejerce una de las acusaciones populares. Militar y guardia civil de formación, lo dejó todo “por amor” para marcharse a Italia, donde trabajó como taxista mientras se graduaba en Derecho. Con la llegada de la pandemia, comenzó a pleitear contra las administraciones y ahora lucha contra la corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pregunta: ¿Cuándo y por qué deciden Iustitia Europa y Luis María Pardo personarse como acusación popular en los casos Begoña Gómez y Koldo?

Respuesta: En el caso de Begoña tuvimos claro que se había utilizado una pandemia con miles de muertos para un presunto enriquecimiento en tramas de corrupción. Vimos cómo todas esas restricciones afectaron a los ciudadanos y dijimos no podemos permitir que haya corrupción y que hayan hecho esto además a costa de nuestros derechos. Por eso decidimos personarnos también en el caso Koldo, que al principio era sólo una trama de mascarillas, pero se ha convertido en algo mucho más profundo. Y en el tema de Begoña igual, porque vimos lazos con el caso Koldo. Es más, están unidos y todo debería ser una macrocausa porque son los mismos partícipes que utilizan o hacen negocios y corruptelas. Esta es la idea y de ahí se abre ahora la pieza de hidrocarburos. Si Aldama (Víctor de Aldama) está en todas partes, no te vas a dejar una pieza sin investigar y te vas a quedar cojo.

P: ¿Qué nexos habéis detectado como para que se abra una macrocausa?

R: Tienes a “el 1″ y a Aldama. Después, todos los peones, un ministro de la corrupción... Todo se está investigando de manera separada, con piezas separadas e incluso los magistrados nos dicen que no preguntemos por el rescate de Air Europa aquí o por las maletas allá. El juez no puede decir que sólo son las mascarillas porque está investigando una trama de corrupción. Es evidente que no van a abrir una macrocausa porque hay que tener lo que hay que tener para imputar al presidente del Gobierno. Y ahí se abre un interrogante: ¿Será capaz el Tribunal Supremo de imputar a un presidente del Gobierno? Es un órgano elegido por el Consejo General del Poder Judicial, a cuyos vocales eligen los partidos. Los favores se tiene que acabar. Tiene que haber un gobierno de las instituciones independientes y las instituciones deben ser independientes. ¿Cómo se hace? Quitando las manos de los partidos.

Luis María Pardo, durante la entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

P: ¿Cómo de importante es la figura de Aldama?

R: Aldama era un ministro sin cartera que utilizaban como comisionista. No era un conseguidor más. Era el ministro comisionista. Generó una trama de corrupción alrededor de él que tiene a todos implicados, no solamente en las mascarillas. La foto con Sánchez, tomada por Koldo, es un aviso a navegantes. Lo que está claro es que esa foto ha lanzado un mensaje a la sociedad y quien la ha filtrado quería lanzar ese mensaje. Quería Aldama con Sánchez.

P: El Gobierno planea una reforma legal para limitar o suprimir, como en el resto de la Unión Europea, la figura de la acusación popular en los tribunales de nuestro país. El fiscal general del Estado dijo que se utiliza con “fines espurios”.

R: En Europa no existe la acusación popular, pero tampoco existe la politización de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía tiene que ser un órgano verdaderamente independiente, elegido por sus fiscales. La Constitución Española, que hay que superarla porque no es la solución sino el problema, incluye la acción popular siempre se ha sabido que el fiscal general del Estado es un cargo político. Si se priva la posibilidad a la sociedad civil de tener acusaciones populares, muchos casos de corrupción no se hubieran nunca investigado. ¿Por qué nos quieren eliminar? Porque somos la sociedad civil quienes ejercemos la acción popular y llevamos ante la justicia a los políticos corruptos. En el caso Begoña Gómez la Fiscalía ejerce de defensa. Si no hubiera acusaciones populares, no habría procedimiento. ¿Qué queda ahora mismo en este país verdaderamente libre? Las acusaciones populares. La sociedad civil y los que están investigando. La libertad de información. Si Sánchez consigue eliminar eso, game over.

P: ¿Es el juez Juan Carlos Peinado un sui generis en la carrera judicial por estar siguiendo las peticiones de las acusaciones populares en la instrucción del caso Begoña Gómez?

R: El juez no ha aflojado pese a tener una situación muy complicada, muy compleja. Le ha atacado el sistema. Como el sistema siempre te ataca, no desacreditando públicamente, sino sacando fotos de familiares, acusándole de espurios negocios inmobiliarios, etc. Ahora, desde luego, tiene una autopista para investigar. Ahora tiene tres resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han inadmitido tres querellas por prevaricación y tiene dos resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que desestiman las pretensiones que querían archivar el procedimiento.

P: ¿Es el caso Koldo una nueva macrocausa de corrupción? ¿Piensa que hay algo más allá de los contratos de mascarillas?

R: Claro. Cada paso que sale, cada nuevo informe de la UCO, aparecen nuevos hechos que van apuntando cada vez más arriba. Esta trama tenía un número uno y señalaba a ese “1″. Se han acreditado movimientos que ha habido respecto del petróleo, las PCR. ¿Qué más nos queda por saber? Esta trama hacía corrupción con todo.

P: Como cara visible de los casos de corrupción que salpican al Gobierno, ¿ha recibido algún tipo de presión o acción intimidatoria?

R: Cuando nosotros nos iniciamos en esto sabíamos dónde nos estábamos metiendo y a qué nos íbamos a enfrentar. Y entonces fui consciente de que si íbamos a tener miedo ante lo que íbamos a hacer, mejor no meternos para después irnos. Decidimos entrar con todo hasta el final. Incluso, como yo digo, a veces incluso sacrificando nuestra propia vida en ello. ¿Advertencias? Sí, las últimas semanas cada vez más. Pero no nos podemos dejar amedrentar, no podemos ceder. Porque si cedemos, lo que estamos cediendo es el bien absoluto contra la corrupción, o sea, la sociedad civil. Nosotros vamos a seguir luchando. Las advertencias llegan, también nos llegan los consejos, pero no nos van a intimidar.

