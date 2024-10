“Soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón”: una actriz y presentadora se une a las acusaciones

Elisa Mouliaá, la actriz y presentadora que ha denunciado a Íñigo Errejón. (@elisamouliaa/Instagram)

La tarde de este miércoles ha supuesto el fin de la carrera política de Íñigo Errejón en Sumar, formación en la que ha dejado todos sus cargos. Esta decisión ha venido motivada por unos mensajes anónimos en redes sociales que denunciaban comportamientos de violencia machista ejercidos por el conocido político.

Sin embargo, tras varias reacciones de personajes públicos e incluso de su propio partido, también ha habido quien se ha atrevido a denunciar que también había sido víctima de los comportamientos inapropiados -e ilegales- que, supuestamente, Errejón habría cometido. Al menos cuatro mujeres más se han unido a la cola de acusaciones, entre ellas la actriz y presentadora Elisa Mouliaá, que esta misma tarde ha subido un post a su cuenta de X con el siguiente mensaje: “Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo”.

El miedo a denunciar por el escarnio público

También ha vuelto a hablar Cristina Fallarás, la periodista y activista feminista que ha difundido en su cuenta de Instagram los mensajes anónimos que denunciaban al político, afirmando que al menos cuatro mujeres más se han puesto en contacto con ella a través de las redes sociales. En declaraciones al periódico El Confidencial, Fallarás ha aseurado que “hay mujeres que tienen terror a poner su identidad y el cuerpo cuando van a denunciar”.

Algo que, en parte, parece haberse cumplido también con la denuncia pública de Mouliáa, que pese a recibir muchos mensajes de apoyo, también ha sido objeto de críticas por parte de muchos usuarios de la red social. “¿Por qué no lo hiciste antes?”, preguntan, lo que también ha despertado la indignación. “Viendo las respuestas a este tuit, no me extraña que cueste tanto denunciar y dar la cara. Todo mi apoyo Elisa”.

Post en X de Elisa Mouliaá. (@ElisaMouliaa/X)

Quién es Elisa Mouliáa

La primera persona que ha puesto su nombre y su rostro para denunciar a Errejón es una conocida actriz que alcanzó la fama formando parte del reparto de la serie Águila Roja, emitida en Televisión española. Desde entonces, ha ido trabajando en otros papeles -como en El Internado-, así como participando en programas de televisión como Zapeando, de La Sexta, en el que está desde 2024.

A principios de 2019, también se hizo muy conocida por haber fichado por TVE, que quería apostar por ella y darle un espacio en las horas de máxima audiencia. Sin embargo, TVEmos, el programa que presentaba, solo duró cinco meses en pantalla y no logró superar los objetivos que la cadena se había marcado.

Los obstáculos para la primera víctima cuando quiso denunciar

Fallarás también ha reflexionado sobre por qué “las mujeres denuncian antes a una desconocida y no antes a los juzgados y la Policía”. “Los juzgados, la policía o una abogada son las instancias ante las que se dota este sistema para que denuncien, ¿qué está ocurriendo?”, recogen en El Confidencial.

Una postura que se puede relacionar con los mensajes anónimos compartidos sobre esta situación: “Al investigar un poco descubrí que habvía agredido sexualmente a mujeres durante años, y que esto se había denunciado a nivel interno. Y nunca se hizo nada”. Una información que la víctima ofrece porque “cada bando” intenta “utilizar a las víctimas del otro”. “En ninguno de esos dos espacios han protegido a ninguna mujer de la violencia”.

Íñigo Errejón renuncia a su escaño en el Congreso y deja la política.