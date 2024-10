Así es la lujosa finca a la que se ha mudado Isabel Pantoja en Madrid tras abandonar Cantora

Isabel Pantoja, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

El foco mediático siempre ha estado en la cantante Isabel Pantoja (68 años) por diferentes asuntos de su vida. El último lo protagonizó su hija Isa en el programa de ¡De Viernes!, donde confesó que no se había sentido querida por su madre y habló sobre los detalles de su adopción nunca antes contados. Pero ahora, Isabel ha vuelto a ser titular de la prensa rosa por su nueva casa.

Hace unas semanas que se conocía la idea de la artista de vender la finca de Cantora, una casa que le ha acompañado durante muchos años de su vida y donde ha protagonizado momentos mediáticos relevantes. Aunque de momento se desconoce si la venta ya se ha llevado a cabo o no, se sabe que Isabel se ha mudado a la capital madrileña. La periodista Paloma García Pelayo fue quien confirmó esta información.

Aunque en un primer momento se habló de que la Pantoja había escogido La Moraleja como nueva residencia, finalmente se ha confirmado que no, y que ha escogido una urbanización en Pozuelo de Alarcón. “Después de dar muchas vueltas, desechar muchas casas, Isabel Pantoja residirá en la exclusivísima urbanización La Finca. Dentro de la misma hay una zona hiper escogida que es la zona de Los Lagos, con diferentes lagos, porque la naturaleza es una de las cosas de este enclave”, contó García Pelayo.

Una nueva vida en Madrid

Después de estar muchos años en el punto de mira, Isabel ha puesto a rumbo a nueva etapa y lo ha hecho acompañada de su hermano Agustín. El sábado, 19 de octubre, dejaba atrás Cádiz y se instalaba en su vivienda de más de 1000 m². Para evitar encontrarse con la prensa, la tonadillera viajó muy temprano y ella y su hermano viajaron en dos coches diferentes.

Casa de La Finca, Madrid (Captura de TerdeAR, en Telecinco)

La periodista ha relatado como se encuentra Isabel en su nuevo hogar: “Me dicen que está muy feliz con esta tranquilidad y con la privacidad”. Por el momento, no se ha podido ver ni hablar con la cantante, porque no ha salido de la casa. Además, la seguridad que tiene La Finca es muy buena, pues es considerada como uno de los terrenos más privados de España y de Europa, algo que va a venir muy bien a Isabel.

La nueva casa

La casa cuenta con 1000 m² solo de vivienda y unos 3000 m² de terreno, rodeados de naturaleza, muchas zonas verdes y algún área de descanso. Por si eso no fuese suficiente, el inmueble cuenta con una piscina interior y otra exterior para los meses de buen tiempo. Aunque el exterior destaque por su belleza natural, el interior de la vivienda no se queda corto, pues la casa tiene siete habitaciones y once baños.

Las instalaciones de las que podrá disfrutar la andaluza, además de las nombradas, son un gimnasio completo, una sala de cine y un spa en el que podrá relajarse en los momentos de máximo estrés. Las personas que viven en la casa de alrededor no son para todos los bolsillos. De hecho, se estima que la de la madre de Kiko Rivera tenga un valor de unos 12 millones de euros.

Comprar no era la idea principal de la cantante, así que esta en un principio miró el precio del alquiler que rondaba en 35 mil euros al mes, una cifra que finalmente logró redondear a 30 mil euros. Al parecer, el contrato de la casa no estaría puesto a su nombre, pues Isabel no reunía las características necesarias para llevar a cabo la firma de este.