‘MásterChef Celebrity’ vive otra doble eliminación y la inesperada disculpa de Jordi Cruz con los concursantes: “Os he infravalorado”

MasterChef Celebrity 9 vivió una de las noches más emocionantes de lo que va de temporada. En la anterior entrega, Cristina Cifuentes se convirtió en la primera expulsada de la edición. Todos los aspirantes le dieron un cálido adiós a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, pues ellos no sabían que esta contaba con un as bajo la manga. Y es que la política contaba con el delantal dorado, lo que le ha permitido regresar esta semana como concursante de pleno derecho.

La noche de este lunes, 7 de octubre, el concurso gastronómico de RTVE volvió a vivir una doble expulsión. En la primera prueba, los aspirantes tuvieron la tarea de elaborar dos platos propuestos por Jordi Cruz que se acercaban a la cocina del hiperrealismo para ganar el pin de la inmunidad. El equipo conformado por María de León, Marina, Francis, Topacio, Inés y Cifuentes fueron quienes lograron un plató lo más similar al del chef. Entonces, se enfrentaron entre ellos para obtener el premio, que finalmente consiguió Francis Lorenzo.

En la prueba de exteriores, los concursantes se trasladaron a Cascais, reconocida ciudad situada en Portugal, para cocinar a fuego vivo dos menús para 100 amantes de este festival. Después de varios contratiempos, y tras hacer un cambio de cocina cuando menos lo esperaban, el equipo conformado por Francis, Inés, Itziar, Pocholo, Pelayo e Hiba consiguieron superar la prueba. De esta manera, Pitingo, Marina, Topacio, Cifuentes, María León y Raúl Gómez regresaron a las cocinas vestidos con delantales negros.

El adiós de dos concursantes

Durante la prueba de eliminación, los concursantes en la lista de nominados se encontraron con Edu Casanova para hablar de la relación del cine con la gastronomía. Los aspirantes tuvieron que adivinar los títulos de películas mediante mímica para, después, cocinar el plato asociado a ese título, como los espaguetis con albóndigas de El Padrino, hortalizas con lenguado de Ratatouille, sopa de fideos taiwanesa de Comer, beber y amar, desayuno americano de Desayuno con diamantes, o la tarta Sacher de Charlie y la fábrica de chocolate.

Después de que cada uno elaborase sus platillos, empezó la cata en la que flaquearon María, que se limitó a realizar “una sopita de ternera rica, pero sin parecerse mucho al original”, y Topacio, quien “se esforzó en su desayuno con ausencias”. De esta manera, los jueces decidieron que “los aspirantes que no continúan en las cocinas” fuesen Topacio y María “porque vuestros platos tenían más defectos que el resto y no se parecían al original”.

Las disculpas de Jordi Cruz

Jordi Cruz se ha ganado la fama de ser el miembro del jurado más duro de MasterChef, pues siempre ha demostrado que no se corta a la hora de decir lo que piensa sobre los platos elaborados por los aspirantes en las cocinas. Sin embargo, este lunes tuvo un gesto que es poco habitual en él. Y es que al terminar una de las pruebas de la noche, el chef pidió perdón a todos los concursantes.

El momento tuvo lugar justo después de la primera prueba a la que se sometieron los aspirantes, quienes tenían que realizar un plató con la temática de hiperrealismo. El catalán pensaba que el reto iba a ser un desastre más debido a las dificultades que presenta este tipo de cocina. Sin embargo, se equivocó.

“Primero, disculpas. Porque os he infravalorado. Pensaba que, en lugar de cocina de hiperrealismo, veíamos un hipercastañazo. Y, aun no siendo los platos iguales, hemos visto, más o menos, dos o tres elaboraciones, no iguales, pero con cosas que le daban valor a nuestros platos”, ha manifestado el de Manresa, reconociendo el buen trabajo llevado a cabo por los aspirantes.

