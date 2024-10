Patricia Donoso carga contra Belén Esteban y María Patiño tras coincidir con ellas en ‘La Revuelta’: “Mamarrachas energúmenas”

Patricia Donoso, María Patiño y Belén Esteban, en montaje de 'Infobae'. (Mediaset España/RTVE)

La entrevista de Belén Esteban y María Patiño en La Revuelta este miércoles 2 de octubre ha provocado una oleada de reacciones de todo. La sorpresa del programa de David Broncano está siendo aplaudida por una parte de espectadores y criticada por otra. En ese segundo grupo está Patricia Donoso, supuesta examante de Ortega Cano que se encontraba entre el público del formato cuando aparecieron los dos rostros de Ni que fuéramos.

La exconcursante de Supervivientes acudió al Teatro Príncipe de Madrid junto a su marido y su amiga Carmen Lomana, pero ahora ha confesado a sus seguidores que para ella fue una “desagradable sorpresa” ver aparecer a Patiño y Esteban después de la entrevista de Ana Mena.

“Se me atascó lo que estaba comiendo y me dieron ganas de vomitar cuando vi salir a este par de mamarrachas energúmenas al plató”, ha relatado en un directo en sus redes sociales. Y es que confiesa que las dos invitadas le caen “muy mal”. “No me voy a arrepentir de decirlo. Me caen fatal, no las soporto. A María la mastico, pero no la trago, y Belén no es potable”, asevera.

Patricia Donoso: no soporto ni a Belén Esteban ni a María Patiño, son unas mamarrachas. Hace 3 días criticaban a Broncano y ahora van a su programa. Parece mentira que Belén lleve tantos años en la televisión y no sepa que se escucha todo #NiQueFuéramos3O pic.twitter.com/eIVmPF7uY8 — Xįsco (@Xisco_72) October 3, 2024

Además, Donoso carga contra Belén Esteban porque, en un momento de la entrevista, se escucha como le comenta a Patiño que entre el público se encuentra “la Lomana”. “La muy estúpida parece que no ha aprendido que hay micrófonos y se escucha todo”, sentencia la colombiana, que acusa a la de Paracuellos de estar “más pendiente de Carmen que de otras cosas, cuando solo estaba disfrutando del programa”.

“Nosotras somos la resistencia”

Polémicas aparte, la noticia de la visita de Belén Esteban y María Patiño a La Revuelta saltaba en la tarde de este jueves, cuando ambas abandonaban en directo Ni que fuéramos para cumplir “una misión”. Y no era otra que visitar el programa de David Broncano en La 1. “Son dos personas que no necesitan ni que las presente. Son cultura pop de España”, dijo el cómico para presentarlas.

“Nos han hecho otra oferta, no te voy a decir de quién. Pero te hemos elegido a ti por el cariño que siempre me has tenido”, le confesó la ‘princesa del pueblo’ al presentador. “Nosotras en el fondo somos la resistencia porque una cosa es que te despidan y otra que decidan que dejas de vivir y de existir. Y ahora yo digo que nadie puede decidir sobre su futuro”, comentó Patiño, haciendo referencia al nombre que tenía el formato en su anterior etapa en Movistar Plus+.

Pese a protagonizar el tramo final del programa, con poco más de 10 minutos de entrevista, las que fueran colaboradoras de Sálvame dejaron momentos virales y no dudaron en pedir trabajo en TVE: “Si queda algún espacio en ‘la española’, nosotros estamos para lo que sea, porque nosotros hacemos de todo”.