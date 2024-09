Euromillones lanza un mensaje urgente a todos los participantes en sus sorteos para alertar de una estafa

Boletos del Euromillones (ShutterStock).

La organización europea de Euromillones ha emitido una alerta urgente sobre una nueva ola de estafas que están teniendo lugar en España. Según el comunicado, se han detectado numerosos casos de phishing, un método de ciberdelincuencia en el que los infractores tratan de extraer datos personales de las víctimas a través de sus correos electrónicos.

Y es que, concretamente, los delincuentes buscan hacerse pasar por la organización, utilizando su dirección de correo electrónico y su URL, tanto en los mensajes como en los documentos adjuntos. De esta manera, los correos engañan a las víctimas haciéndoles creer que han ganado premios en el sorteo de Euromillones.

Los consejos de Euromillones

Debido a estos nuevos ataques, Euromillones ha decidido hacer un comunicado de advertencia donde poder señalar a todos los jugadores de esta estafa. Además, ha pautado algunos consejos a tener en cuenta, para estar prevenido antes uno de estos fraudes.

Así, en primer lugar, establece que es imposible “ganar en Euromillones sin haber comprado previamente un boleto directamente a la agencia estatal de loterías o a través de una de las peñas que se anuncian en nuestra web”. Pero, también hay que tener en cuenta que la organización nunca solicitará un pago antes de cobrar el premio de cualquier sorteo.

Igualmente, no hay que fiarse de los correos que requieran los datos personales, como el nombre, la dirección o la cuenta bancaria, especialmente si procede de “un email no solicitado”. Otro aspecto importante se posiciona en los espacios publicitarios de la web de Euromillones, ya que se promocionan diversos anunciantes que venden loterías y apuestas con todas las garantías. No obstante, la organización aclara que ellos no venden “lotería directamente” ni envían correos electrónicos no solicitados, donde se anuncia que “ha sido premiado”.

De este modo, si recibe un “email no solicitado de ‘cualquier_nombre@euromillones.com.es’ diciéndole que le ha tocado la lotería, por favor, elimínelo o remítalo a la Policía o Guardia Civil, no es nuestro y es un fraude”. Asimismo, desde el comunicado se quiere hacer hincapié en que su página solo es puramente informativa y que no tiene nada que ver con la LAE, el organismo nacional de loterías español.

Por su parte, Euromillones ha reiterado que cualquier comunicación oficial sobre premios se realiza a través de canales seguros y verificados. La organización insta a los usuarios a mantenerse informados y a seguir las recomendaciones para evitar caer en estas estafas.

Cómo evitar las estafas online

Estos últimos fraudes han generado una preocupación más entre los usuarios que utilizan internet cada día por el incipiente aumento de demandas por estafas online, que cada vez son más sofisticadas. El caso de este engaño solo reverbera lo que vive la sociedad desde hace unos años.

Sin embargo, aunque se han detectado cientos de ciberestafas, es complicado determinar las cifras reales de estos delitos, ya que el miedo o la vergüenza de las víctimas a denunciar es muy frecuente. Además, según la Guardia Civil, que indica que la crisis económica ha contribuido a su aumento, estos correos fraudulentos suelen buscar datos sensibles de las víctimas para suplantar su identidad y acceder a cuentas legítimas.

Esta operación, conocida como phishing, se realiza a través del envío masivo de correos electrónicos que simulan proceder de entidades bancarias o de pago por Internet. De este modo, la Guardia Civil recomienda no ofrecer datos bancarios por la red, no confiar en notificaciones bancarias no solicitadas y no instalar aplicaciones de intercambio de archivos sin conocer completamente su funcionamiento.

Del mismo modo, para protegerse de estas estafas, se recomienda no abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos, no responder a mensajes que soliciten información personal y no hacer clic en enlaces de ventanas emergentes no solicitadas. Además, se recomienda realizar análisis frecuentes del equipo y usar al menos dos direcciones de correo: una para contactos conocidos y otra para formularios en páginas web.