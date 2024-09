Por qué es importante caminar sin zapatillas dentro de casa

Zapatos fuera de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate ha estado inserto en muchos hogares españoles. Por un lado, estaban quienes abogaban por la necesidad de llevar zapatillas de estar en casa para ir de una estancia a otra. La limpieza y el no tener que pasar por un resfriado, especialmente durante los meses de invierno, eran su argumentación principal.

Del lado contrario, se encontraban los que alzaban una respuesta firme y rotunda: ellos preferían estar descalzos para caminar los pasillos. En su caso, la comodidad era su principal motivo. Además, a esto le añadían un aspecto envidiable: la disposición de una salud de hierro que no deja que ningún virus entre en su organismo. Ante esto, parece que investigaciones recientes han podido establecer quién estaba en lo cierto en esta polémica.

Mujer camina con los pies descalzos en casa (Shutterstock España)

Cuáles son las ventajas de caminar descalzo en casa

Caminar descalzo en los primeros meses de vida es clave para el desarrollo cognitivo de los niños. A través de los pies, los menores captan información del entorno, por lo que es recomendable permitirles explorar diferentes superficies sin calzado y evitar mantener los pies cubiertos durante todo el día.

En el caso de los adultos, que ya no dependen tanto de la información sensorial que captan a través de los pies como en la infancia, algunos afirman que el hecho de no llevar zapatillas dentro de casa aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de lesión. En verano, por ejemplo, caminar sobre superficies expuestas repetidamente al sol puede causar quemaduras. Además, en hogares con muchos objetos en el suelo o en personas que no prestan atención por dónde caminan, el riesgo de accidentes aumenta. No solo por la posibilidad de pisar un objeto punzante o cortante, sino también por el peligro de chocar contra superficies que puedan causar heridas.

Nunca se puede garantizar un riesgo 0. Sin embargo, es importante considerar las ventajas que tiene caminar con pies descalzos dentro de casa. Entre estos beneficios, se destaca la estimulación de los músculos del pie. Al evitar la presión y la humedad que genera el uso continuo de calzado, se permite que músculos atrofiados por el calzado se fortalezcan.

También se señala que caminar descalzo puede ayudar a liberar estrés, ya que la planta del pie debería estar en contacto con la tierra de forma habitual. En caso de no ser posible, hacerlo en casa es una alternativa beneficiosa. De igual forma, caminar sin zapatos mejora la circulación sanguínea, al permitir que los pies entren en contacto con superficies naturales como el césped o la tierra.

Qué hay que hacer con los zapatos al llegar a casa

Si a pesar de conocer las ventajas que tiene el caminar con los pies libres dentro de casa se prefiere continuar utilizando zapatos, es importante que estos sean distintos a los que se llevan para caminar por la calle, ya que estos pueden llevar gérmenes al hogar.

Al llegar a casa, es recomendable quitarse los zapatos para evitar que el polvo, la suciedad y posibles bacterias acumuladas en la calle entren en el hogar. Esta práctica no solo ayuda a mantener los espacios más limpios, sino que también contribuye a la higiene personal y reduce el desgaste de los suelos.

