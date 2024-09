Quién es Beatriz Uriarte, la abogada que fue clave en el caso Daniel Sancho

Los abogados de la familia del colombiano Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte. (EFE/Fernando Villar)

La reciente popularidad de Beatriz Uriarte, una abogada penalista de 30 años, se debe a su participación en casos judiciales muy mediáticos. Su reciente aparición en la televisión analizando la sentencia contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, condenado por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta en Tailandia, la ha colocado en el centro de la atención pública. Tal y como han recogido desde la revista Lecturas, Uriarte también ha sido vinculada sentimentalmente con Cristian Suescun, hermano de la influencer Sofía Suescun y también personaje público, lo que ha despertado aún más el interés por su vida personal y profesional.

Beatriz Uriarte comenzó su carrera en el sector bancario y financiero como gestora comercial tras licenciarse en Derecho y completar un máster de acceso a la abogacía. En 2016, se unió al equipo de Juan Gonzalo Ospina como abogada socia, y desde entonces ha trabajado en numerosos casos de violencia de género y otros delitos penales. Su bufete fue reconocido en 2020 por el directorio internacional Best Lawyers, lo que subraya su destacada trayectoria profesional.

Vinculada al juicio de Daniel Sancho

La abogada ha sido una figura clave en el caso de Daniel Sancho, trabajando junto a Juan Gonzalo Ospina como representante legal de la familia Arrieta. Uriarte ha ofrecido varias ruedas de prensa en la Corte de Koh Samui, proporcionando detalles relevantes sobre el caso que concluyó con una sentencia de cadena perpetua para Sancho el pasado 29 de agosto.

Además de su labor en los tribunales, Beatriz Uriarte se ha empezado a dejar ver en la televisión como colaboradora en programas de Mediaset como TardeAR, Vamos a ver, La mirada crítica y Fiesta. También ha aparecido en Espejo Público de Antena 3. Su presencia en los medios ha sido constante, analizando casos judiciales de gran relevancia.

En su perfil de LinkedIn, Uriarte destaca su experiencia en casos de malos tratos y agresiones en el ámbito familiar. Además, es profesora en la Universidad Antonio Nebrija y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su actividad en redes sociales también es notable, con más de 13.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram y casi 3.000 en su perfil profesional, donde comparte análisis de casos y aspectos de su vida profesional y personal.

En una de sus publicaciones en redes sociales, Uriarte ha expresado su gratitud por las oportunidades que le ha brindado la televisión: “En la vida hay que ser agradecido. Mucho. Y no puedo estar más agradecida con todo este año. Y con todos. Ha sido un año de crecimiento. Personal. Profesional. De confiar. Y que confíen. Volvemos al principio. No puedo estar más agradecida. La tele me ha abierto muchas puertas. Pero sobre todo el corazón de personas. Y esto sí que es difícil en estos tiempos. Y esto sí que es importante. Feliz. Con ganas. Y proyectos. Así espero al próximo año”.

La abogada también comparte en sus redes sociales momentos más íntimos, como escapadas, viajes y actividades personales, lo que ha contribuido a humanizar su imagen pública y a que sus seguidores conecten con ella.

Daniel Sancho, condenado este jueves a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, ha pedido al juez quedarse en la prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, según han asegurado a EFE varias fuentes, pero el magistrado ha indicado que la ley no permite esa posibilidad y que la decisión no depende de él.