Lydia Bosch regresa a TVE con ‘El gran premio de la cocina’: “Siento presión por volver a presentar, pero es como montar en bicicleta”

Entrevista a Lydia Bosch, presentadora del nuevo concurso de RTVE 'El gran premio de la cocina'.

El 9 de noviembre de 1984, una desconocida joven llamada Lydia Boquera de Buen y rebautizada por Chicho Ibáñez Serrador como Lydia Bosch debutaba como azafata contable del programa Un, dos, tres... responda otra vez. Aquel sería su gran salto a la fama y le abriría las puertas a presentar formatos como Sábado noche o El gran juego de la oca, aunque su trayectoria más destacable la desarrollaría en series de televisión. Ahora, la barcelonesa retoma su faceta de presentadora y regresa a RTVE con El gran premio de la cocina, un talent culinario que conducirá junto a Germán González.

Durante la presentación del nuevo formato de la sobremesa de TVE en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, la actriz confesaba sentir “felicidad por volver a Televisión Española”, una cadena a la que define como su “televisión talismán”. “Ahí se me abrió la puerta y pude entrar en las casas de las personas y recibir toneladas de cariño”, expresa.

El gran premio de la cocina se estrena este lunes 16 de septiembre a las 14:10 en La 1 y, aunque se trata de un programa grabado, se rueda como un falso directo, ya que la competición se produce en tiempo real. Esto supone una presión añadida a la que ya confiesa sentir Lydia por volver a conducir un formato casi dos décadas después: “Siento presión, porque hacía mucho tiempo que no hacía nada de presentadora, pero esto es como montar en bicicleta, que no se olvida”, afirma.

Germán González y Lydia Bosch, en la presentación de 'El gran premio de la cocina' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. (RTVE)

Pero Lydia Bosch no estará sola a los mandos de este concurso diario. La acompañará Germán González, con quien la actriz confiesa que sintió “la misma química que con Emilio Aragón” el día que le conoció. “Ha sido un descubrimiento brutal, fue un amor a primera vista. Nos hemos fusionado y nos divertimos mucho”, dice sobre el que fuera reportero de Sálvame. Y agrega: “Es de esas cosas que aparecen en tu vida y te sientes bien. Nos sentimos supercómodos trabajando, en la prueba nos reímos muchísimo. Para mí el sentido del humor es importantísimo tanto en las amistades como en el trabajo, y Germán es el rey del sentido del humor”.

Esta oportunidad le llega, según ella misma ha relatado, justo en el momento en que se planteaba volver a ser presentadora: “Cuando era más joven, muchas veces deseaba las cosas y se cumplían y dije ‘pues voy a volver a desear algo que me apetece’. Muchas veces no lo quieres hacer por esos miedos que nos ponemos siempre, miedo a las expectativas que la gente puede crearse”.

Pero entre esos miedos no estaba uno que sí tuvo en los inicios de su carrera: el temor a que ser presentadora le cierre otras puertas en la interpretación. “Al principio de mi carrera, sí notaba que había más prejuicio. O eras presentadora o eras actriz de televisión, de cine o de teatro, pero ahora está todo más fusionado y no me da ningún miedo”, asevera.

💪🏽 ¡TODO LISTO PARA EL ESTRENO!



✅ Presentadores

✅ Jurado

✅ Participantes

✅ Invitados pic.twitter.com/BxHmZmmkVz — El Gran Premio de la Cocina (@GPCocina_ESP) September 10, 2024

En cuanto a las cifras de audiencia, la gran dictadura de la televisión en abierto, Lydia Bosch reconoce que “antes estaba más pendiente”. “Indudablemente, la audiencia manda. Tenemos a esa misma hora La ruleta de la suerte, que tiene una audiencia consolidada por los años, pero creo que hay hueco para todos y lo que me preocupa es trabajar en proyectos en los que crea, en los que me sienta feliz y aprenda”, agrega, asegurando que “todo eso lo tiene El gran premio de la cocina”.

Su último proyecto en televisión, precisamente, fue cancelado por los discretos datos de audiencia. A pesar de ello, la actriz defiende que trabajar en la serie de Telecinco Mía es la venganza fue “una experiencia maravillosa” y le sirvió como entrenamiento para presentar un programa diario. “Ahora también grabamos diariamente y es un ritmo más frenético. Este tipo de formatos te hacen sentir viva”, concluye.

Así es ‘El gran premio de la cocina’

El gran premio de la cocina es el primer talent show de cocina en tiempo real. El público podrá seguir en cada programa la entrega de dos platos: el primero a los 20 minutos y el segundo a los 35 minutos. Esto aumentará la emoción y permitirá a los cocineros demostrar su versatilidad y rapidez bajo presión. El equipo con las puntuaciones más bajas de la semana perderá a uno de sus miembros. El formato empieza siendo una competición por equipos, para transformarse después en una batalla individual donde los compañeros se convierten en rivales.

A través de los platos, el programa abordará tanto la diversidad y riqueza culinaria de España y de la cocina internacional. Se pondrán en valor el producto de cercanía y sostenible, la cocina sencilla y saludable y la conjugación de las técnicas tradicionales con las más contemporáneas.

Además de contar con Lydia Bosch y Germán González como presentadores, el jurado del programa estará compuesto por los populares chefs Javi Estévez y Marta Verona, que valorarán rigurosamente los platos de los participantes y se encargarán de premiarlos o expulsarlos. Ellos no estarán solos en su evaluación de los platos, ya que cada día un/a famoso/a los acompañará y actuará también como juez. En la primera semana, los jurados invitados serán Paula Vázquez, Iñigo Urretxu, Aitor Albizua, María José Suárez y Carlos Baute.