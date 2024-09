Cómo y a quién reclamar el reembolso de las entradas de los conciertos de Aitana, Lola Índigo y otros artistas en el Bernabéu.

La construcción del nuevo estadio Santiago Bernabéu no le ha resultado al Real Madrid todo lo cómodo que le hubiese gustado. Desde pequeños atrasos debido a la magnitud de la obra; opiniones dispares de los socios del conjunto blanco en cuanto a la apariencia final del exterior del recinto; o las quejas vecinales durante este verano por el ruido generado en los macroconciertos de Taylor Swift o Karol G o en el también multitudinario evento La Velada del Año IV, organizada por el streamer Ibai Llanos. Ahora, por culpa del ruido que no se consigue aislar completamente, el Real Madrid ha tenido que aplazar los conciertos de Aitana (programados inicialmente para el 28 y 29 de diciembre), el de Dellafuente (previsto para el 15 de noviembre) y el de Lola Índigo -que se iba a realizar el 22 de marzo de 2025-. El evento de música surcoreana, Music Bank, no ha corrido la misma suerte y ha tenido que ser cancelado definitivamente.

¿Quiénes son los afectados?

Estos aplazamientos o cancelaciones son, sin duda, un revés para todos los involucrados. En primer lugar, para los asistentes a los conciertos, quienes ya habían organizado sus vacaciones, presupuestos o alojamiento pensando en estas fechas iniciales. Además de la evidente tristeza ante la cancelación del concierto de su artista favorito. Las promotoras, las que se encargan de que el concierto o festival se lleve a cabo, también se verán afectadas por estas cancelaciones, pues tendrán que hacer frente a reembolsos de miles de usuarios. Por último, el Real Madrid no se escapa de esta lista de afectados. Frente a las quejas de un grupo vecinal, el club blanco ha tenido que dar su brazo a torcer y cancelar unos conciertos que, seguramente, le reportarían beneficios económicos.

Reclamar el dinero es una solución

Facua, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, a través de su portavoz Rubén Sánchez, ha informado a los asistentes afectados de la posibilidad de reclamar el dinero íntegro, tanto el de la entrada como el de otros gastos. “Si eres uno de los afectados, tienes derecho a recuperar tu dinero y a que te indemnicen con los gastos de transporte y alojamiento que hayas realizado y que no sean reembolsables”, afirma la cuenta de Facua en X -antes Twitter-. También, desde la asociación, hacen hincapié en reclamar los gastos de gestión derivados de la compra de la entrada, los cuales “se inventan muchísimas veces”.

El proceso de reclamo de indemnizaciones, en este caso concreto, tiene varias direcciones. En primer lugar, las promotoras tendrán que devolver el dinero de los consumidores que lo deseen. Al mismo tiempo, la propia promotora podrá reclamarle al Real Madrid unas indemnizaciones. Puesto que la cancelación se ha producido por un factor que compete al club, y no por agentes externos, el Real Madrid deberá indemnizar a los intermediarios, es decir, a las promotoras.

El por qué de estas cancelaciones

La Asociación Perjudicados por el Bernabéu es uno de los grupos que encabezan estas protestas por el ruido. Esta asociación, sin ánimo de lucro y de pertenencia gratuita, tiene como objetivo la defensa de la calidad de vida de los vecinos de las zonas aledañas y el rechazo de la remodelación del estadio, que lo ha convertido en un insonorizado mega-centro comercial y de espectáculos. Además del ruido, este grupo vecinal centra sus protestas en la denuncia frente a la reducción de carriles de circulación, el aumento de la delincuencia después de los conciertos o la degradación del entorno por la gran afluencia de personas.