Muere Juanma García, ganador de la primera edición ‘La casa de tu vida’, a los 44 años

Juanma García, de 'La casa de tu vida'. (Mediaset España)

La telerrealidad española ha perdido a uno de sus rostros más recordados. Juanma García, participante de la primera edición de La casa de tu vida, ha fallecido en la madrugada de este jueves 12 de septiembre a los 44 años.

La triste noticia ha sido adelantada por el diario Portal de Cádiz, aunque hasta el momento se desconocen las causas de este fallecimiento.

Juanma saltó a la fama televisiva en 2004 tras participar en la primera edición de La casa de tu vida. El reality cosechó un enorme éxito en Telecinco y consistía en que varias parejas construyesen una vivienda que, finalmente, sería el premio para los dos ganadores. El gaditano concursó junto a su novio, David Cereceda, con el sueño de construir una vida juntos.

David y Juanma, en 'La casa de tu vida'. (Mediaset España)

La pareja conquistó a la audiencia con su espontaneidad y sus continuas fricciones, además de que su presencia fue muy celebrada por la contribución a visibilizar las parejas LGTBI en un formato de entretenimiento. “Con mucho dolor decimos adiós a Juanma García, ganador de la primera edición de La casa de tu vida y un gran referente LGTBIQ+ en televisión. DEP, amigo”, ha escrito la productora Zeppelin TV, encargada del recordado reality, en su cuenta oficial de la red social X.

Pese a que el público les brindó el premio, una casa valorada en 800.000 euros en la que podrían comenzar su nueva vida juntos, Juanma y David no tardaron en atravesar problemas. La pareja se vio obligada a deshacerse de la propiedad para hacer frente a las deudas económicas que acumulaba.

Esa situación acabó mermando su relación, que acabaría rompiéndose después de que Juanma decidiera someterse, con solo 25 años, a una operación de reducción de estómago para bajar de peso. David no veía con buenos ojos esa intervención quirúrgica y acabaron separando sus caminos.

La operación de Juanma, que llegó a pesar 150 kilos, le provocó una drástica pérdida de peso, pero también le acarreó problemas: “El estómago se pegó a la malla que me pusieron y me había creado un boquete. Tenía una infección de caballo. Los médicos pensaban que no iba a salir”, contó en una entrevista en Telecinco.

