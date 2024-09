Eliana Ortega, la ecuatoriana que se mudó a EEUU y gana hasta 2.500 dólares al día quitando piojos en Nueva York

Eliana Ortega. (Larger Than Lice)

¿Estaría dispuesto a pagar 140,29 euros (155 dólares) por una limpieza de piojos? Al parecer, en Nueva York, sí lo están. Ese precio y mucho más. Se trata de la tarifa ‘Visita a domicilio y detección de piojos’, en la que el “chequeo de piojos comienza en 55 dólares por persona”. El anuncio es de la compañía Larger Than Lice, fundada por Eliana Ortega, una mujer ecuatoriana que se mundo a Estados Unidos en busca de un cambio en su vida.

Cuando se mudó, empezó trabajando en un restaurante y en el aeropuerto, pero también trabajaba quitando piojos. Cuando tubo la cantidad necesaria de clientes como para poder dejar sus otros dos empleos no lo dudó. Ortega aprendió rápidamente el oficio, utilizando champú y peines especializados, y empezó a trabajar en algunos de los apartamentos más lujosos de Manhattan. Aunque al principio se sentía intimidada por el lujo, pronto se adaptó. Después de dos meses, decidió estudiar un curso profesional en Florida y, al regresar a Nueva York, fundó su propia empresa, Larger Than Lice, que ha prosperado desde entonces, salvo un breve receso durante la pandemia del covid-19.

“Es ahí cuando todo cambió para mí. Me convertí en una experta en eliminación de piojos. En seguida me di cuenta de que quitar piojos en Nueva York es una industria millonaria. He llegado a ganar unos 2.500 dólares al día”, explicaba la ecuatoriana en una entrevista con Telemundo en 2022, donde aseguraba que había ahorrado lo suficiente para comprarse la casa de sus sueños en Nueva York.

“Utilizamos nuestro propio sistema patentado de eliminación de piojos, la técnica más grande que los piojos de eliminación de piojos y liendres® de vanguardia. Con este sistema, mi equipo y yo realizamos tratamientos exitosos y efectivos contra los piojos en todo tipo de cabello y hemos expandido la práctica a toda el área metropolitana de Nueva York”, explica en su página web, donde se puede consultar todos los precios.

De casas a escuelas

“Soy la experta exterminadora de piojos número uno en Nueva York”, explicaba en el medio citado. Su compañía ha atendido ya a más de 15.000 clientes particulares en el área metropolitana de Nueva York, y alrededor de 700 escuelas. Entre sus servicios, Larger Than Lice ofrece visitas domiciliarias para efectuar la detección de piojos, así como el tratamiento y la eliminación de estos. La tarifa por el diagnóstico son 155 dólares por cabeza. En el caso de aplicar el tratamiento, el presupuesto oscila entre los 155 y los 300 dólares. Además, cabe destacar que el presupuesto va en función de la longitud del cabello a tratar. La empresa de Eliana Ortega también visita colegios para examinar a los alumnos y docentes.

Larger Than Lice también realiza charlas y cursos para capacitar al personal docente sobre las medidas preventivas básicas y desmentir alguno de los mitos que envuelven la vida de estos parásitos. De hecho, Eliana también ha publicado un libro, titulado Let’s Talk Lice (en castellano, Hablemos de piojos), en el que explica las estrategias y métodos que utiliza para eliminar a estos incómodos acompañantes.