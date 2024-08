Una diputada de Podemos sufre amenazas de muerte avivadas por Alvise: “Vas a caer. No os tengo ningún miedo”

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, en el Congreso de los Diputados. (Gustavo Valiente/Europa Press)

“A la guillotina esta furcia del sistema”, “Hay que prenderle fuego a la muy perra”. El agitador ultraderechista Alvise Pérez vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia, esta vez, por las amenazas de muerte que han realizado sus seguidores hacia la diputada de Podemos, Martina Velarde.

El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) cuenta con millones de seguidores en sus perfiles sociales, principalmente en Telegram, el centro de operaciones desde donde el eurodiputado llama a difundir bulos y difamar a políticos y periodistas. Muchos de ellos han acabado en condenas firmes, como lo fueron los casos del exministro José Luis Ábalos o la periodista Ana Pastor.

El odio desde el anonimato

El bombardeo de bulos que el influenciar agitador comanda tiene varias dianas, desde la política a la actualidad sanitaria (la vacuna del mpox el caso más reciente). Ejemplo de ello fue que, en medio de una investigación bajo secreto de sumario, Alvise señaló en reiteradas ocasiones que la muerte del niño de Mocejón había sido causada por un inmigrante, lo que desató una ola de odio contra los menores migrantes no acompañados que ahora está en el punto de mira de la Fiscalía.

Días atrás, el eurodiputado arremetió contra un periodista de Canal Red y lo acusó de mantener “conversaciones sexuales con niños y menores”, lo que le costó una nueva denuncia por difamación ante la Audiencia Nacional.

Precisamente esta nueva campaña de odio ha llegado a raíz de un tuit de la diputada en referencia al caso del periodista, por el que pedía endurecer las sanciones “contra los insultos y la difusión de bulos que realizan diariamente los seguidores del eurodiputado y el periodista Vito Quiles”, vinculado también a la plataforma SALF. Alvise contestó a este tuit y lo publicó en su canal de Telegram, con el objetivo de avivar a sus seguidores anónimos.

Amenazas de muerte e insultos a su familia

“Soy diputada de Podemos, no PUTA o Zorra como me llaman en tu canal donde has subido el tuit, donde piden que me violen o que reciban su merecido mis hijos y mi familia, o que me van a quemar por perra. Conmigo no vas a poder mentecato. No os tengo ningún miedo, pero ninguno”, ha escrito este miércoles Velarde en un mensaje dirigido al eurodiputado en X (antiguo Twitter).

Alvise me señala, manda a los chalaos del chat que desean que me violen y luego viene por aquí pidiéndome educación.



Tú me conoces poco Alvise, pero conmigo has tocado hueso pic.twitter.com/ntsJkk0tO3 — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) August 20, 2024

La diputada ha comentado que los insultos no se han limitado a Telegram, sino que sus “fieles” también han acudido a su cuenta de Instagram y Twitter. Velarde ha detallado en varias publicaciones una lista de mensajes de las “barbaridades” que le han dedicado los llamados por él mismo “ardillas”. Vas a caer @Alvise_oficial_ por incitar al odio y por el acoso y las amenazas que estoy recibiendo a través de mensajes privados y públicos. Aunque sea lo último que haga”, ha sentenciado la diputada.

Alvise, por su parte, ha desmentido las acusaciones contra él y ha señalado a los medios que han hecho eco de esta situación, escudándose en que “él no gestiona” los grupos que fueron señalados por la diputada.