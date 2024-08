En qué casos te puede hablar tu jefe estando de baja

Doctora dando una baja médica (Shutterstock España)

La baja médica de los trabajadores es un derecho laboral que permite a los empleados ausentarse temporalmente de sus funciones debido a una enfermedad o lesión que les impide cumplir con sus responsabilidades laborales.

Durante este período, el trabajador debe presentar la documentación médica correspondiente para justificar su ausencia y, en la mayoría de los casos, recibirá una compensación económica que cubre parte de su salario. La legislación establece las condiciones bajo las cuales se puede solicitar y mantener una baja médica, protegiendo al trabajador de posibles represalias o presiones por parte de la empresa durante el tiempo necesario para su recuperación. En este contexto, tanto la empresa como los superiores del empleado están obligados a cumplir con una serie de responsabilidades con respecto al trabajador mientras este se encuentre de baja, al igual que también deben respetar determinados límites.

Una paciente siendo atendida por su médico de familia (Shutterstock España)

Una Sentencia judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya fue clara con respecto a esto: tu jefe sí puede llamarte durante tu baja médica, aunque sólo por motivos relacionados con tu salud. De este modo, según se explica en el portal web especializado Consejos de Abogados, es importante diferenciar entre dos tipos de llamadas que un jefe o superior puede hacer durante una baja laboral: las legítimas y las inadecuadas.

Las llamadas legítimas, permitidas por la legislación laboral, incluyen aquellas que tienen como objetivo conocer la evolución del estado de salud del trabajador, coordinar visitas al médico de la empresa o gestionar asuntos administrativos relacionados, como la entrega de partes médicos. Por otro lado, se consideran inadecuadas las comunicaciones que buscan presionar para una reincorporación al trabajo, solicitar la realización de tareas laborales durante la baja o interrumpir el tiempo de recuperación del empleado, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

Entre tanto, el trabajador siempre tiene el derecho a negarse a coger el teléfono en caso de no sentirse preparado para responder a preguntas relacionadas con su estado de salud.

Quién paga el salario de un trabajador que está de baja

En España, cuando un trabajador está de baja por incapacidad temporal, el salario que percibe varía según factores como la causa de la baja, su duración y el convenio colectivo aplicable. No obstante, a nivel general, y cuando se trata de una enfermedad común o un accidente no laboral, durante los primeros tres días de baja no se recibe ninguna prestación. A partir del cuarto día y hasta el decimoquinto, el empleado percibe el 60% de su base reguladora diaria, a cargo de la empresa. Desde el decimosexto hasta el vigésimo día, se mantiene el 60%, pero es la Seguridad Social quien asume el pago, aunque la empresa suele adelantarlo. A partir del vigésimo primer día, la prestación aumenta al 75% de la base reguladora diaria, abonada también por la Seguridad Social.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, el trabajador recibe el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al inicio de la baja.

