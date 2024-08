El ‘fake’ de Marisa Martín-Blázquez en Instagram que ha destapado ‘Fiesta’: “Es una imagen de Pinterest”

Marisa Martín-Blázquez, en 'Fiesta de verano'. (Mediaset España)

Marisa Martín-Blázquez ha protagonizado una vergonzosa pillada este domingo 11 de agosto en Fiesta de verano. El programa de Telecinco llevaba anunciando durante toda la tarde que desvelaría el espectacular posado veraniego de una de sus colaboradoras, pero lo que parecía una información amable se acabó convirtiendo en una encerrona a la periodista, que no supo cómo salir del atolladero.

El pasado 20 de julio, Martín-Blázquez compartía en su perfil de Instagram una fotografía en topless que no dejaba indiferente a nadie. A sus casi 60 años, la tertuliana presume de figura escultural en una imagen en la que aparece saltando desde un barco a un mar de aguas cristalinas.

La instantánea, que iba acompañada de un poema escrito por la propia Marisa, generó decenas de comentarios que se dividían entre quienes halagaban el físico de la colaboradora y aquellos que dudaban de la veracidad de la imagen. “Que cada quien piense lo que quiera. Que repasen mi cuenta de Instagram y que digan si puedo tener ese cuerpo o no”, se defendió, aprovechando para responder en directo a sus haters: “Yo voy a cumplir 60 tacos. Muchas señoras me dicen que con mi edad no debería vestirme así o que no debería llevar así el pelo. Cada uno puede hacer y se puede poner lo que le dé la gana, siempre que no le haga daño a nadie”, sentenció.

Fotografía compartida por Marisa Martín-Blázquez en su perfil de Instagram.

En el plató del programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, la periodista aseguraba que esa foto se la había hecho su hija, aunque no recordaba dónde había sido tomada exactamente. “Por el agua, creo que es Formentera”. Sin embargo, minutos más tarde Omar Suárez hacía saltar las alarmas al contar que la imagen podría ser falsa.

“Me han llegado mensajes desde la redacción diciendo que esa imagen es falsa, que no es ella, que fue sacada de Pinterest”, explicaba el compañero de Marisa, que procedía a mostrar a los presentadores y a la propia protagonista las pruebas de que en la citada red social se podía encontrar exactamente la misma fotografía con una fecha de publicación de hace tres años.

La respuesta de Marisa

Ante este presunto fake, Marisa Martín-Blázquez se defendió afirmando que había rescatado una imagen de hace tiempo: “Es que a veces, si revisamos mi Instagram, cuando no puedo subir una foto en un momento determinado, recurro a fotos antiguas que tengo en mi móvil”, aseguró.

Verónica Dulanto le preguntaba entonces a la colaboradora si la persona que aparecía en la fotografía era ella, tal y como defendía. Sin embargo, su actitud cambiaba y ya no se mostraba tan contundente: “Yo, como la Barbie, no hablo de mi vida privada”, aseveró.

Finalmente, el programa emplazó a la colaboradora a mostrar en directo en la entrega del próximo jueves 15 de agosto —festivo nacional— las pruebas de que la foto es real y que es ella quien aparece en la misma, un reto que aceptó. “Voy a traer la foto, de dónde sale y dónde está”, dijo para zanjar el asunto.