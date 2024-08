Así funciona el nuevo plan de Ayuso para alquilar habitaciones entre particulares: de momento solo 382 contratos firmados y sin tope en los precios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando una de las viviendas promocionadas por la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid puso en marcha el Plan Alquila en el año 2008, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Un servicio de intermediación y asesoramiento para poner en contacto a propietarios que querían arrendar su casa con inquilinos que buscaban un alquiler. Actualmente, hay 13.000 contratos en vigor. Pero el Ejecutivo autonómico, presidido ahora por Isabel Díaz Ayuso, ha querido ir más allá y a principios de este año presentó una variante del plan, bautizado como Alquila Comparte, que consiste en el alquiler de pisos completos por habitaciones. “No se trata de que un propietario de una casa que vive en ella alquile una habitación que le sobra, sino que ese propietario debe alquilar la casa entera para que varios inquilinos se conviertan en compañeros de piso”, señalan desde la Consejería de Vivienda y Transportes.

De momento, en lo que llevamos de año se han firmado ya 382 contratos (datos a 31 de julio), es decir, que se han conseguido alquilar 382 habitaciones en pisos compartidos. “Este programa se ha creado para ayudar a los jóvenes que se plantean alquilar una habitación porque van a cursar sus estudios en la región o como primer paso de su emancipación, así como para personas desplazadas a Madrid por razones profesionales”, explican desde la Consejería. Es decir, destinado a personas que no les importa alquilar solo una habitación y compartir la casa con otros inquilinos que no conocen. Según las encuestas que manejan desde el Gobierno regional, el 57% de los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda lo hacen a través del alquiler y, de ese 57%, el 33% lo hace a través del alquiler de habitaciones. El objetivo de este plan es aumentar la oferta de este tipo de alojamientos. La Comunidad pone en contacto a ambas partes (propietario y residente) y les ayuda a llegar a un acuerdo ofreciéndoles asesoramiento y seguridad jurídica.

¿Qué se ofrece al propietario? Asesoramiento jurídico y fiscal, por ejemplo, en la ayuda de la redacción de los contratos de alquiler (se firma uno por cada habitación arrendada) o en las bonificaciones tributarias a las que tiene derecho, búsqueda y selección de los futuros arrendatarios, mediación en caso de cualquier problema y un seguro de impago durante un año. ¿Qué se ofrece al inquilino? Se le ayuda a buscar una casa en función de sus preferencias y capacidad económica. De hecho, se realiza un estudio de solvencia para garantizar el pago de la renta. En caso de no reunir los requisitos, se puede presentar un avalista. También se le asesora en el contrato, para que el propietario no incluya “cláusulas abusivas o inadecuadas”, además de una trabajo de mediación en la resolución de los conflictos que puedan surgir.

La Consejería ha habilitado una web (comunidad.madrid/servicios/vivienda/plan-alquila) para que se puedan apuntar propietario e inquilinos. La página permite registrarse como demandante de vivienda (Plan Alquila) o de piso compartido (Alquila Comparte). En ambos casos, el futuro arrendador puede indicar el tipo de casa que busca, la zona de elección y si se desea compartir. “Además, se pueden incluir datos del perfil y de las preferencias personales, para poder encontrar personas compatibles”, señalan desde la Consejería. En esta web se accede también a las explicaciones del procedimiento a seguir, el modelo de contrato y datos de contacto para poder ser atendido con cita previa (en oficinas de la Avenida de Asturias 30 o calle Braganza s/n) o hacer consultas a través de un teléfono (el 012 o el 91 580 42 60 para llamadas desde fuera de Madrid) y un correo electrónico.

Normas de convivencia

“Entre los diferentes apartados del contrato de alquiler, se incluye el respeto a unas normas, con el objetivo de proteger a todas las partes implicadas y mejorar la convivencia, facilitando así encontrar compañeros compatibles para compartir. La Administración regional también ejerce de mediadora en el caso de que alguna de las partes incurra en un incumplimiento de lo firmado y cubre con un seguro gratuito el impago de la renta al arrendador. La Comunidad de Madrid ya actúa de intermediaria en los contratos firmados en el marco del Plan Alquila y la tasa morosidad es prácticamente nula”, sentencian desde el Ejecutivo.

Lo que hay que dejar claro es que la Comunidad de Madrid solo hace un papel de intermediario entre ambas partes, que son las que acuerdan las condiciones. Entre ellas el precio del alquiler. Infobae España ha preguntado a la consejería cuál es el alquiler medio por habitación que se paga en los 382 contratos que ya se han firmado. No ha obtenido ese dato. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid y portavoz de vivienda en la Asamblea de Madrid, se pregunta cuál es la ventaja que obtienen los jóvenes madrileños que buscan un alquiler si la Administración no fija unos límites en los precios. “El propietario puede pedir lo que quiera por habitación”. El inquilino, obviamente, puede aceptar o no. “Pero hay que tener en cuenta que con dinero público se ofrece un seguro de impago al propietario. Es decir, este obtiene unas ventajas de la Administración, que no quiere fijar unos topes para fijar unos alquileres asequibles”. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que hay un plan de alquiler parecido, el inquilino no paga más del 30% de su renta.

