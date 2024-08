El vestido Barbie de Telma Ortiz baja todavía más su precio: esto es lo que cuesta

Telma Ortiz. (Raúl Terrel/Europa Press)

Telma Ortiz era uno de los rostros más esperados en la presentación de la obra El cuarto poder, escrita por su pareja Robert Gavin. El evento se celebraba en la 83ª Edición de la Feria del Libro de Madrid, el pasado mes de junio.

La hermana de la reina de España se dejó ver por el Paseo de Coches del Parque del Retiro con un vestido que no dejó indiferente a nadie y no solo por el diseño. Bajo un aire de simpleza y minimalismo, Telma apostó por un vestido de lo más veraniego, no solo por el tejido de lino y el color rosa fucsia, sino también porque se trata de una prenda rebajada de Mango Outlet. El vestido, que originalmente costaba 39,99 euros, se rebajó a 27,99 euros y ahora ha vuelto a bajar su precio, pasando a costar tan solo 15,99 euros.

Acompañada de la buena genética que comparte con su hermana, vestía la famosa prenda de largo midi que se dividía en dos partes desde la cintura. La parte superior, un escote de pico acruzado que disimuló con un top del mismo color que llevaba debajo para evitar accidentes en caso de descuido y unas mangas cortas estilizadas con una vuelta al final. La parte inferior, con algo de vuelo, era también cruzada y se ajustaba a la cintura con un lazo atado en la espalda.

Telma Ortiz. (Raúl Terrel/Europa Press)

En los pies, unas sandalias de tacón muy fino, de un color que casi se camuflaba con su tono de piel y que se sujetaban a estos con una tira de plástico transparente. Dejaban al descubierto sus uñas pintadas de rojo clásico que, en conjunto con el vestido, hacían una arriesgada pero acertada combinación. Sobre su hombro, un gran bolso de un color dentro de la gama nude. Sin duda, la ex mujer de Jaime del Burgo no quiso recargar el potente color del vestido con muchos complementos.

Su mejor accesorio era su sonrisa y su simpatía, a causa de la emoción que le hacía el nuevo trabajo de su actual pareja, el abogado y escritor Robert Gavin. Sentada en primera fila, demostraba lo ilusionada que estaba por acompañarle en un momento tan especial. Así se lo hizo saber con las palabras que concedió allí a la revista Lecturas.

En el evento también se le pudo ver muy cercana con su tía abuela Marisol, con quien se mostró muy cariñosa a lo largo de toda la presentación. La hermana de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Letizia, es casi una segunda abuela para las hermanas Ortíz Rocasolano. Como es propio, estuvo fotografiando a su sobrina-nieta junto a su pareja durante el acto.

Robert Gavin. (Raúl Terrel/Europa Press)

La nueva novela de Robert Gavin

Bajo el nombre de El Cuarto Poder, la última creación del cuñado de la reina Letizia, se trata de una novela que corresponde a una reflexión del mundo de ahora y que pasa por diversos temas alrededor de los problemas económicos del protagonista. Una gran reflexión sobre el peligro del poder, centrada en una agrupación a nivel internacional que pretende cambiar el sistema por el que se rige el mundo, agitar los cimientos de la geopolítica actual e incluso destruir el dólar para cambiarlo por una nueva moneda digital.

Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.