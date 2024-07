Qué pasa con la herencia si no se encuentra el testamento original

Los trámites para recibir una herencia pueden prorrogarse durante meses. (Freepik)

En la historia de la humanidad, la herencia ha sido una cuestión de gran relevancia social y económica. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han desarrollado sus propias normas y tradiciones para gestionar la transmisión de bienes de una generación a otra. En España, el testamento es un documento fundamental que permite a una persona disponer de sus bienes y derechos para después de su muerte. Pero, ¿qué sucede si no se encuentra el testamento original? Este dilema no es solo una cuestión legal, sino también una fuente potencial de conflictos familiares y problemas administrativos.

Un testamento es un acto jurídico unilateral, solemne y revocable, por el cual una persona dispone del destino de sus bienes y derechos para después de su fallecimiento. En España, existen diferentes tipos de testamentos, siendo el más común el testamento abierto otorgado ante notario. La importancia de hacer un testamento radica en varios aspectos, siendo las principales ventajas la seguridad jurídica que otorga, la protección de los herederos y la optimización fiscal.

¿Qué sucede si no se encuentra el testamento original?

La falta del testamento original puede generar incertidumbre y complicaciones significativas en el proceso de sucesión. En España, el Registro General de Actos de Última Voluntad es una herramienta clave para verificar la existencia de un testamento. Este registro, dependiente del Ministerio de Justicia, contiene información sobre todos los testamentos otorgados en España.

Si no se encuentra el testamento original, el primer paso es solicitar un certificado de últimas voluntades. Este documento confirma si el fallecido otorgó testamento y ante qué notario. Una vez obtenido el certificado, se puede acudir a la notaría correspondiente para solicitar una copia autorizada del testamento, siempre y cuando este haya sido otorgado ante notario. Cuando el testamento original no aparece y no se puede obtener una copia autorizada, se complica el proceso sucesorio. En estos casos, se podría considerar:

Declaración de Herederos Abintestato : Si no se encuentra testamento alguno, se procederá a la declaración de herederos abintestato. Este procedimiento determina quiénes son lossegún el orden de sucesión establecido en elespañol.

Testamento Ológrafo : Si el fallecido dejó un(escrito a mano y firmado por él mismo), este debe ser validado judicialmente. Este proceso implica la presentación delante un juez, quien verificará su autenticidad.

Conflictos Familiares: La ausencia del testamento puede derivar en disputas entre los posibles herederos, especialmente si hay desacuerdos sobre la distribución de los bienes o sobre quiénes deben ser considerados herederos.

Las diferencias entre testamento notarial abierto y cerrado cuando se recibe una herencia

Posibles soluciones ante la ausencia de testamento original

La legislación española prevé varias soluciones para estos casos, garantizando que, incluso en la ausencia del documento original, los bienes del fallecido se distribuyan conforme a la ley. Entre las soluciones más comunes se encuentran:

Recurrir a la Notaría : Como mencionado, una de las primeras acciones es dirigirse a la notaría donde se otorgó el testamento, basándose en el certificado de últimas voluntades.

Validación Judicial : En caso de un testamento ológrafo o situaciones más complejas, es necesario iniciar un proceso judicial para autenticar la última voluntad del fallecido.

Mediación Familiar: Ante la posibilidad de conflictos, la mediación familiar puede ser una herramienta útil para alcanzar acuerdos amistosos y evitar litigios prolongados y costosos.

La planificación testamentaria es esencial para evitar problemas futuros. Es recomendable que el testador informe a sus herederos de la existencia y ubicación del testamento, y que mantenga una copia en un lugar seguro. Además, es prudente revisar y actualizar el testamento periódicamente para reflejar cambios en la situación personal o familiar. Aunque la ausencia del testamento original puede complicar el proceso sucesorio, existen mecanismos legales en España para garantizar que la voluntad del fallecido sea respetada y que los bienes se distribuyan de manera justa. La previsión y la planificación son clave para evitar estos inconvenientes y asegurar una transición ordenada de los bienes.