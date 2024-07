El análisis de sangre para detectar cáncer de colon que está en pruebas en EEUU: “Podría detectar el cáncer de colon antes de que se propague”

Tubos de sangre. (Camila Díaz)

El cáncer de colon es uno de los más comunes tanto en hombre como en mujeres a nivel mundial, por lo que los equipos de investigación oncológica dedican buena parte de sus esfuerzos a desarrollar o perfeccionar los tratamientos existentes y las pruebas de detención.

Actualmente, uno de los principales métodos de detección son la colonoscopia o una prueba de heces, que pueden ser desagradables y llevar mucho tiempo. Sin embargo, la Harvard Health Publishing ha publicado un artículo que indica que ”la evidencia más reciente muestra que un simple análisis de sangre es prometedor como herramienta de detección del cáncer de colon”.

El análisis de sangre se llama Shield, fabricado por Guardant Health, y la prueba consiste en buscar fragmentos de ADN excrementados por tumores. Un estudio, publicado el 14 de marzo de 2024 en The New England Journal of Medicine, evaluó la precisión de Shield en más de 7.800 adultos que también se sometieron a colonoscopias y se registraron el 83% de los casos que también habían dado positivo.

El artículo detalla que, si Shield recibe la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se podría cambiar la realidad de las personas que desarrollen esta enfermedad. “No es la mejor prueba desde el punto de vista del rendimiento, pero es mejor que ninguna prueba, porque podría detectar el cáncer de colon antes de que se propague. Y si se puede hacer a gran escala porque es más fácil que otros métodos de detección, eso lo convertiría en el santo grial de la detección del cáncer. Pero es demasiado pronto para saber si eso sucederá”, ha explicado Lawrence S. Friedman, gastroenterólogo y presidente del Departamento de Medicina del Hospital Newton-Wellesley, afiliado a Harvard.

El cribado de referencia en EEUU

La prueba de detección más completa para este tipo de cáncer que se realiza en EEUU es una colonoscopia, que le permite al médico observar el interior del colon y el recto. Este tipo de cribado detecta el 95% de los casos de CCR. “No es una prueba perfecta, pero es más precisa que una prueba de sangre o heces. El médico puede encontrar y extirpar pólipos potencialmente precancerosos en el acto, y prevenir futuros cánceres”, señalaba Friedman.

Desafortunadamente, hacerse una colonoscopia requiere una preparación larga e incómoda para limpiar el intestino. Por lo general, el procedimiento se lleva a cabo en un centro de cirugía ambulatoria. Durante la colonoscopia, mientras estás bajo sedación, el médico coloca un tubo flexible (que lleva una pequeña cámara y equipo quirúrgico) a través del recto hasta el colon. Después de la evaluación, debe pasar un tiempo en una sala de recuperación y luego conseguir que lo lleven a casa. Todo el proceso lleva mucho tiempo y puede ser costoso.

Episodio: Prevención del cáncer.

La incidencia del cáncer de colon en España

Según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, en España se diagnosticaron 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal en 2023, convirtiéndose así en el tumor más frecuentemente diagnosticado en el país considerando ambos sexos. Este tipo de cáncer predomina en personas mayores, con una edad media de presentación de 70 años, aunque también puede aparecer en personas más jóvenes, pues su incidencia está aumentando en el grupo de edad menores de 50 años.

Por otra parte, la incidencia del cáncer colorrectal es ligeramente mayor en hombres que en mujeres, representando casi el 15% de todos los tumores diagnosticados en 2023. En cuanto a la mortalidad, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en España, con 15.385 fallecimientos registrados en 2023.