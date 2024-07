La opinión de Feijóo sobre el fichaje de Broncano por TVE: “‘El Hormiguero’ no recibe ni un euro de dinero público y usted todo”

Alberto Núñez Feijóo junto a Pedro Buerbaum en la entrevista de 'Worldcast' (YouTube / Worldcast)

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha estrenado esta última semana en el emergente mundo de los podcast. Concretamente ha acudido a Worldcast, un programa creado por Pedro Buerbaum, un ‘influencer’ conocido por ser empresario y creador del local con los famosos (y polémicos) gofres con forma de pene en el barrio madrileño de Chueca.

En un momento de la charla, donde el dirigente popular ha tenido tiempo de conversar acerca de temas candentes como el surgimiento de Alvise Pérez o de los datos de empleo, ha salido a la palestra el tema del fichaje de David Broncano por Televisión Española.

“El Hormiguero no recibe un euro de dinero público y usted todo”

A pesar de que Feijóo afirmó no estar muy puesto en el tema, ha querido dejar varias lecturas al respecto. En su opinión, “ha sido muy polémico ese contrato, de hecho ese contrato hizo dimitir a la anterior directora de TVE, ¿por qué? Porque es un contrato multimillonario, creo recordar que son 14 millones de euros por temporada, y después parece ser, porque no he seguido este asunto con detalle, no tiene una cláusula de público objetivo”, ha señalado.

Poco después, afirmaba que también “parece ser que se realizará en la misma franja horaria de otro programa que tiene millones de televidentes, y que yo fui una vez, es El Hormiguero, y entonces parece ser que va para quitarle audiencia a El Hormiguero. El Hormiguero no recibe un euro de dinero público y usted todo”, haciendo alusión al gigantesco contrato que percibirá el programa de David Broncano.

“Es atípico en la tradición de TVE”

Para concluir, ha afirmado que es “reprochable” desde un punto de vista ético y moral, subrayando que el contrato sea “sin condiciones de audiencia”: “Es atípico en la tradición de TVE. Los programas si no se ven, tienen que sacarse de la parrilla”.

“Lo de Broncano desde luego no tiene muchos antecedentes en TVE y no tengo nada en contra del señor Broncano. Si le pagan... como usted dice, si le dan un manjar, ¿por qué voy a renunciar a ello? Sobre los directivos y las condiciones del contrato, eso es absolutamente denunciable”, ha zanjado el líder de la oposición.

El fichaje de Broncano: 28 millones por dos temporadas

Tras varias semanas de tensiones, RTVE confirmó en abril decisión de fichar a David Broncano y La Resistencia tras obtener 4 votos a favor y 2 en contra. El Consejo de Administración de RTVE aprobó fichaje del cómico y el formato para la franja del access prime time de La 1 de TVE, tras haber sido uno de los programas más seguidos de Movistar Plus+, plataforma de televisión de pago en la que se han emitido casi 1.000 programas.

RTVE dio luz verde al contrato por dos temporadas y 28 millones de euros, recibiendo cada año la cantidad de 14 millones. La presidenta interina Conchi Cascajosa, Ramón Colom, Roberto Lakidain y Juan José Bolaños fueron quienes dieron luz verde al proyecto. En contra estuvieron los tres representantes del PP y el consejero de Podemos, Martin Medem.