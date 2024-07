Una colombiana que vive en España responde a un usuario que criticó que se creyese española: “Amo este país como si hubiese nacido aquí”

Usuaria ana_tascon en TikTok (@ana_tascon)

Ana, una colombiana residente en España desde hace dos décadas, ha captado la atención en la red social TikTok (@ana_tascon) tras responder a un usuario que cuestionó su sentido de pertenencia hacia España. Su respuesta ha abierto un debate en la plataforma sobre identidad, migración y nacionalismo.

La polémica inició cuando un usuario criticó a Tascón por expresar su amor hacia España, insinuando que, como colombiana, no debería considerarse española. Ante esto, @ana_tascon no dudó en responder. “Pues vuelvo y lo repito. Yo vivo en España hace más de 20 años y amo este país como si hubiese nacido aquí. Y si a usted no le gusta, ábrase de mi perfil”, dijo en el vídeo. Asimismo, continuó defendiéndose: “Yo a usted no le debo nada, ni usted me mantiene ni lo conozco. Simplemente es uno de los cuantos resentidos de internet o yo al que le duela tanto que yo quiera a España tanto como quiero a Colombia”, sentenció Tascón en su video, visiblemente molesta por las críticas recibidas.

Ana defendió que tiene más afinidad con españoles, portugueses e italianos

La usuaria no solo defendió su derecho a amar y sentirse parte de dos naciones, sino que también destacó las malas costumbres de ciertos usuarios en las redes sociales. “Lo malo de las redes sociales es que uno atiende un subnormal y aparece otro. Este me dice el caballo es español y el burro es latino. Pues los latinos provienen de Europa. De hecho, si tú me puedes llamar latina a mí es por los españoles. Mira a ver quién es el burro aquí de verdad aparecen por montones”, comentó enérgicamente.

En otros vídeos de su perfil, la usuaria, también ha aprovechado para hablar de inmigración y otras culturas. En otro vídeo, Ana cuenta como, según su experiencia, tiene más afinidad, se “divierte” y se “entiende” mejor con italianos, portugueses y españoles. “Nada tiene que ver un español con un alemán o incluso con un francés en forma de ser. Nos parecemos muchísimo y de eso uno se da cuenta cuando entra en el ambiente ese que nos caracteriza”, contaba en otro vídeo de la aplicación, haciendo alusión a un viaje que hizo en Marruecos, donde se encontró a gente de nacionalidades distintas.

Los comentarios del vídeo en el que defiende que se siente de igual forma colombiana y española, se han llenado de otros usuarios que comparten su misma situación. “yo también amo a España y soy Colombiana...y te entiendo mucho”, comentaba mariafernandavalen470. Asimismo, otra usuaria, Elizabeth Cespede, también compartía la postura de Ana. “Soy colombiana, viviendo acá hace muchos años y amo a España y me fastidian las personas que la critican tanto, pero siguen aquí”, explicaba.

La intervención de Ana Tascón no solo refleja su experiencia personal como migrante, sino la realidad de muchos latinoamericanos que han hecho de España su hogar y que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía enfrentan cuestionamientos sobre su identidad y lealtad.