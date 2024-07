Una española explica cuánto dinero necesitas para ir a vivir a Irlanda: “Tardé dos meses en conseguir trabajo y estuve a punto de irme”

@laralladas. (TikTok)

Sel, una joven española conocida en TikTok como @laralladas, ha compartido en un video sus experiencias y consejos sobre mudarse a Irlanda, específicamente a Cork. En su testimonio, aborda una de las principales preocupaciones de muchos inmigrantes: el presupuesto necesario para establecerse en un nuevo país.

Sel destaca la importancia de tener una cantidad considerable de dinero antes de emigrar a Irlanda. Según su experiencia, tener un colchón financiero es crucial para enfrentar imprevistos y garantizar una transición menos complicada. “Voy a hablar desde la perspectiva de una española que sé que a la gente de Latinoamérica le suelen pedir un mínimo de dinero en la cuenta para venir aquí”, aclara.

La joven relata su experiencia, subrayando que encontrar un trabajo puede llevar tiempo. “Yo tardé en conseguir trabajo dos meses. Estuve a esto de irme. No encontraba trabajo por ningún lado y normalmente el trabajo es lo fácil”, confiesa Sel. Para ella, fue más sencillo encontrar una vivienda que un empleo: “La casa la encontré a las tres semanas de estar aquí, con lo cual tuve casa antes que trabajo”.

Uno de los aspectos más destacados en su relato es el coste de vida durante el primer mes de estancia sin empleo. Sel detalla que el alojamiento temporal, como un hostel, puede representar un gasto significativo: “La peor situación que te tengas que quedar un mes en el hostel sin trabajo, 30 euros la noche más o menos 900 euros que tienes que tener disponibles para dormir aquí un mes mínimo”. Adicionalmente, explica que los gastos de alimentación también deben ser considerados, especialmente si, como ella, se opta por preparar la comida en una cocina compartida: “Unos 300 euros me llevaría para la comida”.

3.000 euros de colchón

La posibilidad de encontrar una casa sin tener empleo es otro punto que Sel aborda. Aunque consideró tener suerte al encontrar alojamiento pronto, reconoce que esto implica un costo adicional: “Vas a tener que pagar una fianza y un mes sin trabajo. Eso ronda entre los 1.000 y 1.600 euros más o menos”.

Sel sugiere que, para aquellos que no tienen un empleo asegurado al llegar, es prudente llevar consigo un mínimo de 3.000 euros. “Si tienes muchísima suerte, 1.600 euros más o menos me los traería si no tienes trabajo. Hay gente que en una semana ya tenía trabajo. Si tenéis trabajo no hace falta que vengáis con tanto”, dice, resaltando las variaciones en las experiencias de los migrantes.

Su consejo principal es no subestimar la cantidad de dinero necesaria para establecerse en Irlanda. “Yo me traería mínimo 200 euros de margen mínimo, con lo cual como mínimo deberíais traer más o menos unos 3.000 euros”, recomienda, añadiendo que en el peor de los casos esto permitiría sobrevivir un mes sin trabajo. Sel también reflexiona sobre su propia experiencia, deseando haber tenido esta información de antemano: “Me gustaría haberlo sabido porque me traje bastante menos dinero y lo pasé bastante mal”.