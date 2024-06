Los 25 proyectos de viviendas de alquiler asequible en Madrid: 2.110 pisos con un precio que se adapta al salario del inquilino

Nuestra Señora de los Ángeles 3 : 88 viviendas en Puente de Vallecas. C/ Martínez de la Riva, 100-104

Cañaveral 03 : 116 viviendas en Vicálvaro. C/ Cerro del Monte, 8 -10; C/ Cerro del Tesoro, 5–7

Cañaveral 05 : 116 viviendas en Vicálvaro. C/ Diálogo, 63

Cañaveral 07 : 89 viviendas en Vicálvaro. C/ José Escobar y Saliente, 80

Cañaveral 08 : 89 viviendas en Vicálvaro. C/ José Escobar y Saliente, 80

Cañaveral 09 : 84 viviendas en Vicálvaro. Avenida de Miguel Delibes, 73 A; 73 B; 73 C (portales) y C/ Diálogo, 5 (garaje)

Cañaveral 10 : 46 viviendas en Vicálvaro. C/ de Enrique Urquijo nº 91 (portal) y C/ Francisco Grande Covián, 52 (garaje)

Cañaveral 11 : 45 viviendas en Vicálvaro. C/ Enrique Urquijo, 85, 87 (Portal) y 89 (Garaje)

Cañaveral 12 : 86 viviendas en Vicálvaro. C/ del Arroyo del Cañaveral, 75,77, 79, 81

Cañaveral 13: 164 viviendas en Vicálvaro. C/ del Diálogo c/v a C/ Tolerancia y c/v a C/ de la Humildad