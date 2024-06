La presentadora Marina Monzón se despide de ‘Antena 3 Noticias’: “Es el momento de empezar una nueva etapa”

Marina Monzón, presentadora de la edición matinal de 'Antena 3 Noticias' (Atresmedia)

La compañera de Manu Sánchez en la edición matinal de Antena 3 Noticias, Marina Monzón, ha anunciado que ha puesto fin a su paso por Las noticias de la mañana. Ha sido a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el medio a través del cual ha desvelado que abandona Atresmedia.

“Seguramente las palabras de este post se queden cortas para agradecer tanto y a tantas personas que me llevo en el corazón”, son las primeras líneas que se pueden leer en la publicación, en la que ha hecho un repaso de su trayectoria en la cadena de televisión, donde era uno de los rostros más populares de los informativos. “Aunque no ha sido fácil tomar la decisión, siento que es el momento de empezar una etapa”, ha asegurado la periodista.

Para la copresentadora, su experiencia en Antena 3 “ha sido maravillosa”. Sin embargo, tiene en mente otros proyectos profesionales. “He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos”, ha continuado expresando en la publicación, que muestra dos imágenes suyas en el plató de informativos.

Presentadores de 'Antena 3 Noticias' (Atresmedia)

Su etapa en Atresmedia

Los primeros pasos de Marina Monzón por la cadena fueron como redactora y reportera de Espejo Público. Su salto a Antena 3 Noticias fue para cubrir información de la Casa Real. Una sección en la que estuvo poco tiempo, pues rápidamente pasó a formar parte del equipo de actualidad política en la sección de Nacional.

Fue entonces cuando pasó a ser presentadora del informativo matinal que se emite de 6:15 a 9:00 horas. Primero, fue sustituyendo a Lorena García durante su baja por maternidad en 2018, pero su desparpajo ante las cámaras la terminó convirtiendo en uno de los rostros fijos del telediario.

“Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello. He aprendido muchísimo de todos vosotros. De periodismo, de tele y de la vida. No me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado, pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa”, ha dicho, haciendo referencia a los profesionales que forman parte del equipo de Antena 3 Noticias. Entre ellos, Sandra Golpe, Vicente Vallés, Matías Prats, Mónica Carrillo, Esther Vaquero, Manu Sánchez, Roberto Brasero, Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. “Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino”, ha agregado.

“Y, por supuesto, gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla durante todos estos años. He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día que no tengo palabras”, ha manifestado, agradeciendo al público y a sus seguidores. “Ahora empiezo una nueva etapa feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar. Y por aquí, cómo no, seguimos hablando y contándonos como siempre”, ha zanjado.