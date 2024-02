La montaña rusa de Joana Sanz tras ser acusado Dani Alves de agresión sexual: de borrar todas sus fotos a declarar en el juicio

Joana Sanz, en 'De viernes'. (Mediaset España)

Tras más de un año en prisión provisional, este lunes 5 de febrero el futbolista Dani Alves se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona para responder ante el juez tras haber sido acusado de un supuesto delito de agresión sexual. Los tres magistrados que componen el tribunal serán quienes determinen la responsabilidad del ex del Barça en la presunta violación, que tuvo lugar la discoteca Sutton de la ciudad condal la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

Para afrontar esta jornada tan mediática, Alves ha llegado acompañado de su madre, que no ha podido disimular la preocupación de su rostro. Su progenitora se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en este largo año, así como también su mujer, Joana Sanz.

La madre del futbolista brasileño Dani Alves, Lucia, en el centro, antes del inicio del juicio de su hijo por agresión sexual. (AP Foto/Emilio Morenatti) AP

El nombre de la modelo canaria tampoco ha sido ajeno a los titulares, pues desde que se conoció la supuesta implicación de su todavía marido en este caso de abusos sexuales ha pasado por una auténtica montaña rusa de lo más mediática. Además, aquel comienzo de 2023 fue doblemente duro para ella, pues la top no solo vivió la detención de Dani, también tuvo que afrontar en solitario la muerte de su madre a causa de un cáncer.

El haber perdido a los que eran los dos grandes pilares de su vida con apenas unos días de diferencia hizo que Sanz se lo replanteara todo, llegando incluso a intentar quitarse la vida, según ha llegado a confesar. No solo tenía que lidiar con la idea de no volver a ver a su madre, además, estuvo un largo tiempo buscando una explicación a las acusaciones que recaían sobre su marido, a quien comenzó defendiendo a ultranza.

De hecho, en una de sus primeras declaraciones en redes sociales escribió que: “Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo le conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”.

Dani Alves y Joana Sanz en una imagen de archivo. (Photo by Samir Hussein/WireImage) Samir Hussein | Samir Hussein/WireImage

Sin embargo, poco después cambió de discurso y, tras descubrir que le había sido infiel, a finales de ese mes de enero de 2023 le pidió el divorcio a través de sus abogados, según informó en aquel momento El programa de Ana Rosa, donde también se desveló que Joana “se arrepiente del apoyo que le brindó a su marido los primeros días”. Como respuesta Dani envió una carta manuscrita al programa Y ahora Sonsoles en la que se despedía de la modelo. “Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años... A tu lado todo parece más fácil y placentero”, comenzaba el futbolista, que añadía que aunque “en estos difíciles momentos lamento tu decisión”, esperaba que se pudieran reconciliar en el futuro.

“Ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte”. Y seguía: “Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión”, culpando a la presión mediática de la decisión de la canaria, a la vez que insistía en su inocencia al afirmar que “los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: El amor, el respeto y el esfuerzo”.

¿Divorciados?

Y cuando parecía que su relación había terminado definitivamente Joana Sanz sorprendió a todo el mundo acudiendo a la cárcel de Brians 2 a hacer una visita al brasileño. “No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida”, declaró ante los medios, dejando claro que iba a estar a su lado pese a lo que había dicho antes. Las visitas se siguieron repitiendo en los meses siguientes y, aunque parecía que su historia iba a continuar como si nada, en junio la top afirmó que “yo no quiero saber nada de Dani” después de que él la volviera a poner en el foco público con unas declaraciones en las que le agradecía “todo lo que está haciendo por mí”.

Dani Alves y Joana Sanz en una imagen de archivo. (Alberto Pezzali/Pool via REUTERS) REUTERS

Así fue como, una vez más, parecía que sus caminos iban a separarse. Pero una vez más la realidad era otra. Este pasado mes de noviembre Joana Sanz se sentó como invitada en ¡De viernes! y afirmó ante las cámaras que ella y Alves “no nos vamos a divorciar de momento. En la situación en la que está, seguiremos igual, casados. En un momento inicial él me dijo que hiciera lo que quisiera, pero no me quería dar el divorcio”.

Además, reiteró que estará al lado de su esposo, como familia que son y pese a las acusaciones de violación que pesan sobre él: “Independientemente de casados o no, el amor está. Es mi familia. Yo voy a seguir estando, el tiempo dirá”, siguió Joana, que aseguró que su relación actual con Dani es buena, cercana y afectuosa. “Mi matrimonio era maravilloso. Era el hombre con el que yo quería envejecer. No tengo nada malo que decir de él. No discutíamos. Fue un shock enterarme de todo aquello porque de la nada pensé: ¿Qué falló? No podía creerlo”.