El alcalde al que no le gusta que le graben los Plenos con el móvil: “Te voy a dar un guantazo”.

Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey

Jaime Peral Pedrero es un hombre con carácter. “El cacique del pueblo”, como le califican algunos vecinos. Desde 2007 gobierna ininterrumpidamente la pequeña localidad madrileña de Navas del Rey (3.100 habitantes). Primero con el PP y desde 2017 con una agrupación independiente llamada ‘Caseros Creciendo Juntos’. En las elecciones municipales de mayo de este año volvió a ganar y revalidó la alcaldía, obteniendo seis ediles por cuatro del PP y uno del PSOE.

El Ayuntamiento de Navas, bajo la mayoría del partido de Peral, ha regulado que los concejales debatan los temas de la localidad en un Pleno cada tres meses, cuatro al año. El problema es que el alcalde no quiere que le graben mientras se celebran estos Plenos. Es normal que la mayoría de los Consistorios de España retransmitan por streaming sus Plenos para que los ciudadanos que así lo deseen puedan ver en directo qué asuntos tratan los representantes que han elegido.

Este 28 de noviembre hubo Pleno en Navas y tanto los representantes del PP como ciudadanos que asistieron al mismo quisieron grabar con sus teléfonos móviles la reunión, ya que el Ayuntamiento no iba a grabarlo ni retransmitirlo en directo. Pero Peral no quiso. “El Ayuntamiento tiene medios para grabar el Pleno. Si considera que lo tiene que grabar lo hará, y si no, pues no. Pido al que esté grabando el Pleno que lo deje de grabar”, señaló Peral. “¿No se deja de grabar? Perfecto, levantamos la sesión”, concluyó el regidor. Ahí acabó el Pleno. El alcalde se levantó y se fue.

Pero antes se produjo un altercado con un militante del PSOE que estaba sentado entre el público grabando el Pleno, lo que ha originado una denuncia contra el alcalde por amenazas ante la Guardia Civil. “Cuando el denunciante se disponía a grabar el Pleno municipal, el denunciado [Jaime Peral] se acercó por detrás arrancando el móvil del trípode, llevando el dispositivo a la recepción del Ayuntamiento, arrojándolo en el mostrador de la ventanilla donde es recogido por una empleada del Ayuntamiento. Todo esto es visto por el denunciante que sigue al denunciando reclamándole el teléfono, siendo la contestación del denunciado ‘te voy a dar un guantazo’ de forma desafiante”.

El alcalde al que no le gusta que le graben los Plenos con el móvil: “Te voy a dar un guantazo”.

María José Panadero es la única concejal socialista de Navas y explica a Infobae España que el Pleno que se suspendió este 28 de noviembre era un Pleno aplazado que se tenía que haber celebrado cuatro días antes, el 24, y que el alcalde también suspendió porque tampoco quiso que nadie lo grabara con sus teléfonos. “Como representante de los votantes de Navas del Rey creo firmemente en la transparencia y el acceso a la información para todos y por eso decidimos ejercer nuestro derecho a grabar el Pleno, un acto público en el que se toman decisiones que afectan a cada uno de nosotros”, señala la edil socialista.

“Queremos que se entienda que esta no es una cuestión política, ya que partidos tan opuestos como PSOE y PP estamos en la misma postura en este aspecto, sino un asunto que afecta a la transparencia y el respeto a los derechos democráticos de todos los vecinos de Navas del Rey. Exigimos una disculpa pública y medidas concretas para garantizar que situaciones como estas no vuelvan a repetirse”, asegura Panadero, que también ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil. Panadero recuerda que un Pleno, del anterior mandato, celebrado en marzo de 2023, se aprobó “la publicación íntegra” de los Plenos a partir de ese día.

El alcalde, por su parte, asegura que el acuerdo de marzo de 2023 ya no está en vigor porque estamos en un nuevo mandato desde mayo. “Las cosas tienen un orden ¿Puedo ir yo a grabar a la Asamblea de Madrid sin permiso? ¿Puedo venir al Pleno desnudo? Pues no”. Peral asegura que el PSOE solo le notificó que quería grabar el Pleno el día antes por la tarde, pero que no hizo ninguna solicitud formal. “Y el día del Pleno me encuentro en la sala un trípode con un móvil preparado todo para grabar, que pertenecen al yerno de la edil socialista. Le avisé que no podían grabar. Pero no hizo caso. Lo único que hice es quitar el móvil y llevarlo a recepción. Y él me empujó y zarandeó. Yo soy muy respetuoso. Yo no le dije que le iba a meter un guantazo”, asegura, aunque en la grabación que obra en poder de este diario se escucha claramente esa frase.

El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, abandonando el Pleno cuando lo suspende tras comprobar que lo están grabando

La oposición recalca que los acuerdos de los Plenos no decaen cuando se acaba un mandato y empieza otro. Lo que sí decidió la mayoría que lidera Peral al inicio de esta nueva legislatura, tras las elecciones municipales de mayo, es que solo cobrasen algunos concejales de Gobierno, dejando sin ningún tipo de dieta por asistencia a Pleno (esos que precisamente no se pueden grabar) a los ediles de la oposición. Peral, como alcalde, no tiene salario, pero tres de sus concejales tienen una dedicación exclusiva con retribuciones que oscilan entre los 21.000 y los 23.800 euros anuales. Un cuarto concejal percibe 21.000 euros por una dedicación del 75%. De momento los Plenos no se graban, pero el Ayuntamiento de Navas sí ha puesto en marcha una especie de canal de televisión, Caseros TV, donde suben vídeos de la actividad del pueblo al Facebook municipal.

Un puticlub en una de sus parcelas

Los mandatos de Peral no han estado exentos de polémica. Fue propietario de un restaurante en el pueblo y su mujer regenta una inmobiliaria. En 2001 alquiló una nave industrial de su propiedad a una red de proxenetas que abrió allí un local de alterne llamado Varadero y que fue desarticulada por la Policía Nacional en 2008 porque se explotaba sexualmente a mujeres brasileñas. Al menos tres mujeres fueron presuntamente violadas, secuestradas y obligadas a prostituirse. La oposición acusó entonces al alcalde y a su equipo de gobierno de convertir el municipio “en la referencia sexual” de la zona, “con la presencia de tres prostíbulos”. En aquella época había un cartel en la carretera M-501, a la altura de Boadilla del Monte, que rezaba: ‘Donde termina la autovía, comienza el placer. A 15 kilómetros, Navas del Rey’.