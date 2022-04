Der Ehemann des Migrationsdelegierten in Chiapas wurde wegen Menschenhandels verhaftet

Grupos de migrantes centroamericanos se manifiestan en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar su situación en el país hoy, en Ciudad de México. EFE/Madla Hartz

Am Freitagnachmittag wurde der Ehemann des Staatsdelegierten des National Institute of Migration (INM) von der Generalstaatsanwaltschaft (FGR) wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Menschenhandelsnetzwerk verhaftet.

Berichten zufolge ist der Häftling in den Tod von 55 Migranten verwickelt, die Ende 2021 nach einem Überschlag des Anhängers in Chiapa de Corzo aufgetreten sind, so die lokalen Medien.

In ähnlicher Weise haben die Ministerbehörden keine offiziellen Berichte vorgelegt. Und angesichts der Gerüchte, dass die INM-Delegierte Paola López Rodas zurückgetreten ist, schloss das INM aus, dass sie den Posten, den sie letzten Dezember übernommen hatte, verlassen hatte und den pensionierten General Aristeo Taboada ersetzte.

Informationen in der Entwicklung*