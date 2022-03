Logistische Probleme infolge der russischen Invasion in die Ukraine erzwangen die Umplanung der MotoGP-Aktivitäten in Termas de Río Hondo

Die Weltmeisterschaft im Geschwindigkeitsmotorradsport kehrte nach zweijähriger Abwesenheit aufgrund der COVID-19-Pandemie nach Argentinien zurück. Die vorherige wurde jedoch durch Ausfälle in der Logistik mit zwei ihrer Frachtflugzeuge erschwert. Dorna, das Unternehmen, das die MotoGP und ihre beiden kleineren Kategorien verwaltet, hat Probleme, Transporte hinzuzufügen, da die Mehrheit aus Russen besteht und 20% aufgrund von Sanktionen aufgrund der Invasion dieses Landes in die Ukraine nicht verfügbar sind. Der Zeitplan im Autódromo de Termas de Río Hondo in Santiago del Estero musste verschoben werden und die Aktivität beginnt am Samstag.

Nach dem zweiten Saisontermin, der am 20. März in Indonesien stattfand, machten sich die fünf Flugzeuge, mit denen Dorna Ausrüstungsmaterial und das Reifenlieferantenunternehmen verwendeten, auf den Weg zum internationalen Flughafen Tucumán Teniente Benjamin Matienzo und fuhren dann 90 Kilometer mit dem Lastwagen in die Stadt Santiago.

Einer von ihnen hatte einen Ventilausfall in einem seiner vier Motoren, als er in Mombasa, Kenia, anhielt und verhinderte, dass er an diesem Mittwochabend in Argentinien ankam. Das erste Flugzeug, das in Tucumán angekommen war, suchte nach den Waren, die den Fehler hatten, aber nach seiner Ankunft in Afrika hatte es einen weiteren Ausfall und musste beim anderen Flugzeug bleiben.

„Wir haben die Teile gefunden und sie mit zwei Privatflugzeugen nach Mombasa geschickt. Einer wird in ein paar Stunden ankommen, wenn alles gut geht, und der andere etwas später. Wir hoffen, dass alles geklärt ist, damit heute Abend gegen acht Uhr der Flug abfliegen kann. Es ist unmöglich, dass alles rechtzeitig für morgen (bis Freitag) hier ist, und da alles für alle gleich ist, wurde laut den Teams beschlossen, am Samstag zu starten „, erklärte Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna, auf der Pressekonferenz.

„Wir haben in diesen 30 Jahren mit Frachtflügen viel gelernt und es gibt auch nicht viele, nur 120 oder 140 auf der ganzen Welt. Das Problem wurde durch den Krieg in der Ukraine verschärft. Viele der Frachtflugzeuge waren aus Russland oder von russischen Unternehmen. 20 Prozent sind jetzt aufgrund von Sanktionen nicht verfügbar. Wir haben keine Lösung, als zu hoffen, dass die Reparatur von Mombasas Flugzeugen gut verlaufen wird „, sagte er.

„Vielleicht müssen wir uns mehr über die Rennen in Folge informieren, aber diesmal war es nicht so und wir konnten es nicht lösen. Dies ist der Hauptpreis von 499, den wir organisiert haben, und es ist das erste Mal, dass er vergangen ist. Unser erstes Ziel ist es, dieses Rennen zu feiern „, fügte er hinzu.

Was Sie transportieren müssen, sind die Materialien und Motorräder des offiziellen Ducati MotoGP-Teams und seiner Satellitenteams, Pramac Racing, Mooney VR46 Racing Team (Valentino Rossis) und Gressini Racing. Darüber hinaus gibt es Abdeckungen, die für jeden erforderlich sind, um die für die Aktivität erforderlichen Gummisätze zu haben.

Wenn alles rechtzeitig abgeschlossen ist, beginnt die Aktivität am Samstag mit einem Zeitplan, der um 8.45 Uhr beginnt und um 17.45 Uhr endet. Es wird keine Unterbrechung geben und in diesen neun Stunden werden immer Motorräder auf der Strecke sein. Es werden die Trainings- und Qualifikationsrunden der MotoGP, Moto2 und Moto3 sein.

Die Reise von Lombok, Indonesien, nach Thermen bestand aus fünf Flügen. Drei der geplanten Strecken führten Fracht von Lombok nach Tucumán durch technische Haltestellen in Mombasa, Lagos und Brasilien. Auf den beiden anderen Strecken sollte die Fracht von Lombok nach Doha, von Doha nach Accra in Ghana und dann nach Tucuman reisen.

Was passiert, wenn das Flugzeug am Freitag nicht pünktlich ankommt? Das Problem wird kompliziert sein, da das andere Wochenende in Austin, USA, stattfinden wird und es im Prinzip keinen Platz im Kalender gibt, um das Datum neu zu ordnen. Ezpeleta ist jedoch optimistisch, dass er das argentinische Datum durchführen kann.

Das letzte Mal, dass die MotoGP und ihre beiden kleineren Kategorien in Termas de Rio Hondo gefahren sind, war 2019. Für 2020 war der Termin für April geplant, aber aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Datum abgesagt. Es wurde auf 2021 verschoben, obwohl dies aufgrund der logistischen Nachteile der Pandemie auch nicht möglich war.

Im Februar letzten Jahres erlitt die Rennstrecke von Santiagueño ein unersättliches Feuer, das die Kisten und den gesamten VIP-Sektor zerstörte. Da die Infrastrukturen gesichert waren, konnten sie wieder aufgebaut werden, ohne dass die Provinz einen Cent investiert hatte, und die neuen Garagen sahen tadellos aus und oben auf dem VIP wurde eine Tribüne platziert.

Wie jedes Jahr seit 2014 (mit Ausnahme der oben genannten Unterbrechungen) wird eine Rennstrecke voller Menschen erwartet. Auf den Straßen von Termas können Sie eine große Anzahl von Besuchern sehen, unter anderem aus den Nachbarländern, insbesondere aus Brasilien, das keinen Termin für die Geschwindigkeitsweltmeisterschaft auf zwei Rädern hat.

