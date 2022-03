Ostern: Wissen Sie, was das Paschal Triduum ist und woher es stammt

Die Karwoche hat rein religiösen Ursprung und ist voller Eifer. Im Fall des Wortes Triduum ist es auch mit der Religion und insbesondere mit der katholischen Religion verbunden und bezieht sich auf die Vorbereitung, dh die Reihenfolge vor der Veranstaltung oder Veranstaltung Special oder erwünscht.

Zum Beispiel verstehen wir im religiösen Bereich, dass sich die Menschen vor dem Fest und der Anbetung eines Heiligen Tage im Voraus vorbereiten müssen (drei, um genau zu sein). Die Vorbereitung kann auch auf spirituelle und mentale Weise erfolgen.

TRIDUO PASCUAL

Die besondere Bedeutung des Ostertriduums sind die drei Tage der Vorbereitung vor dem Osterfest. Diese werden bis Donnerstag, Freitag und Samstag der Karwoche verstanden , denn denken wir daran, dass Sonntag der Tag, an dem Jesus auferstanden wurde, so die katholische Kirche. Im Fall der Bibel bedeutet dies, dass Christus am dritten Tag auferstanden wurde, aber es gibt nicht den Tag als solchen an.

ANDERE BEDEUTUNGEN VON PASCUAL TRIDUUM

Im Fall des neuen Kalenders und bei den liturgischen Normen für die Karwoche ist der Ansatz anders. Das Triduum ist ein neuer Anfang des liturgischen Jahres, da es der Tag ist, an dem es auferweckt wird, das heißt, es ist der Tag, an dem alles wiedergeboren wird, sowie Gelegenheiten, seit das Leben wiederhergestellt wurde.

Danach versteht es sich, dass die Dauer des Triduums verlängert wird. Diese Vereinigung der Osterfeier entspricht eher dem Geist des Neuen Testaments und der frühchristlichen Tradition.

Christus selbst hat sie nie von seiner Auferstehung getrennt, als er auf seine Leidenschaft und seinen Tod anspielte. Im Evangelium vom Mittwoch der zweiten Fastenwoche (Mt 20,17-28) spricht er gemeinsam über sie: „Sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden übergeben, um ihn zu verspotten, zu verprügeln und zu kreuzigen, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen“.

Der Bischof von Mailand bezieht sich in einer seiner Schriften auf die drei heiligen Tage (Triduum illud sacrum) als die drei Tage, an denen er litt im Grab und stand wieder auf, die drei Tage, auf die er sich bezog, als er sagte: „Zerstöre diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen.“

Der heilige Augustinus bezeichnet sie in einem seiner Briefe als „die drei heiligsten Tage der Kreuzigung, Beerdigung und Auferstehung Christi“.

Diese drei Tage, die mit der Abendmesse am Gründonnerstag beginnen und mit dem Gebet am Vorabend von Sonntag in Ostern, sie bilden eine Einheit, sollten als solche betrachtet werden.

OSTERN IN DER KARWOCHE

Kurz gesagt, das christliche Osterfest besteht im Wesentlichen aus einer dreitägigen Feier, die die schmerzhaftesten Tage in Körper und Seele und die hellsten umfasst Facetten Christi.

Die verschiedenen Phasen des Ostergeheimnisses erstrecken sich wie in einem Triptychon über die drei Tage: Jedes der drei Gemälde zeigt einen Teil des Szene, aber am Ende bilden sie alle zusammen eine einzige Tatsache. Jedes Bild ist für sich vollständig, aber es muss in Bezug auf die beiden anderen gesehen werden.

Freitag ist wie der Karsamstag nicht offiziell Teil der Fastenzeit. Laut dem neuen Kalender beginnt die Fastenzeit am Aschermittwoch und endet am Gründonnerstag, ausgenommen die Messe vom Abendmahl. Freitag und Samstag der Karwoche sind nicht die letzten beiden Tage der Fastenzeit, sondern die ersten beiden Tage des „heiligen Triduums“.

