Die umstrittene Rede, die Ricky Gervais bei der Oscar-Verleihung 2022 gehalten hätte

Nach der Kontroverse, die Will Smiths Schlag auf Chris Rock zur Verteidigung von Jada ausgelöst hatte, veröffentlichte seine Frau, Produzent Ricky Gervais, eine Reihe von Tweets, die zeigten, wie sauer seine Rede während der Oscar-Verleihung 2022 gewesen wäre.

In seinem offiziellen Bericht drückte er eine Reihe von Zitaten aus, die er auf der Veranstaltung gesagt hätte, in der er viele soziale Fragen zur wirtschaftlichen Ungleichheit und sogar zur Alopezie anspricht, einer Krankheit, an der die Schauspielerin Jada leidet.

In einem der Tweets des Autors von The Office - der britischen Originalversion - konnte Folgendes gelesen werden: „Ich bin stolz zu sagen, dass dies die vielfältigsten und fortschrittlichsten Oscars der Geschichte sind. Wir haben alle Kollektive, die unter der Sonne stehen. Außer armen Leuten natürlich. An diejenigen, die sie geben.“