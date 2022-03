In Bogotás Nachbarschaft Unir gibt es in einigen Blöcken Alarme, um auf Diebstahl hinzuweisen

Drei Jahre nachdem die Gemeinden der Stadtteile Unir I und Unir II in der Stadt Engativá beschlossen hatten, in einigen Blöcken Alarme zu installieren, um Nachbarn und Behörden über kriminelle Handlungen in der Region zu informieren. Heute kann das Geräusch des Geräts bis zu vier Mal am Tag wiederholt werden.

In Dialogen mit der Zeitung El Tiempo wies Edmundo López, ein Bewohner des Sektors von 72F bis 77th Street und zwischen dem Jaboque-Feuchtgebiet und dem Fluss Bogotá, darauf hin: „Dieser Ton ist der Beweis dafür, dass wir in Angst leben, der Beweis dafür, dass Unsicherheit die Nachbarschaft übernommen hat und das Signal, dass wir die Intervention der Behörden benötigen“.

Einwohner dieses Viertels und der Umgebung (unter anderem Gran Granada, Villas de Granada, La Perla) prangern an, dass es keinen einzigen Tag gibt, an dem Verbrechen sie nicht in Ruhe lässt und dass die Polizeipräsenz unzureichend ist.

Noch im Dezember letzten Jahres erlebten die Behörden direkt die Unsicherheit, als eine Gruppe von polizeiuniformierten Mitarbeitern, die Kontroll- und Sicherheitspatrouillen für den Sektor durchführten, in die Nachbarschaft geschossen wurde.

Nach Angaben des Sicherheitsministeriums nimmt die Kriminalität in der Gerichtsbarkeit von Villas de Alcalá (zu denen die beiden Sektoren von Unir gehören) ab. Der Diebstahl von Personen (-2,54%), von Mobiltelefonen (-27,1%), von Automobilen (-81,2%), von Fahrrädern (-16,6%) und Wohnheimen (-35,7%) ging von 2020 bis 2021 zurück.

Es gibt Banden, die während der letzten Sicherheitsräte des Distrikts in der Ortschaft abgebaut wurden. Es gibt jedoch viele Leute, die sich nicht melden, und es ist daher schwierig, den Fortschritt auf den Straßen zu bemerken.

Das Büro des örtlichen Bürgermeisters von Engativá gab bekannt, dass es Maßnahmen ergreift, um diese Beschwerden zu beheben. „Zusammen mit der Polizei von Engativá, dem Sicherheitssekretariat und der Nationalarmee haben sie Leuchtfeuerpläne, gemischte Patrouillen und Radtouren entlang des Kanals durchgeführt. Die Polizei von Carabineros wird es geschafft, Runden entlang des Flusses Bogotá und des Einkaufszentrums durchzuführen, das an Gran Granada und Unir grenzt“.

María Martínez, Gemeindeleiterin, haben die Probleme der Nachbarschaft ihren Ursprung in zwei Faktoren: der Lage und der geringen Unterstützung der Behörden. „Als dieses Projekt konzipiert wurde, sollte es Arbeiter und Investitionen anziehen. Heute ist es eine Gruppe von Häusern, in denen Dutzende von Unternehmen, die nicht in einem Gebiet existieren sollten, Wohngebäude betreiben“, betonte er.

Die Stadtteile Unir und Unir II wurden 1993 erbaut und 26 Jahre später teilweise legalisiert. Heute ist die Situation aufgrund des Mangels an Straßen und Grundversorgung und der Ankunft von Menschen, die die Fassade von Müllsammlern nutzen, um Verbrechen zu begehen, kritischer.

