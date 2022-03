Der Direktor der spanischen Guardia Civil ratifiziert die Zusammenarbeit mit Kolumbien

Bogotá, 23 Mrz Die Generaldirektorin der spanischen Guardia Civil, María Gámez, und der kolumbianische Verteidigungsminister Diego Molano haben am Mittwoch während eines Treffens in Bogotá die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf höchster Ebene im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität ratifiziert. „Wir haben auf dem Treffen insbesondere über die Zusammenarbeit gesprochen, die wir seit Jahren mit der kolumbianischen Nationalpolizei und der Guardia Civil Civil haben, und wir hoffen, dass wir die Arbeit fortsetzen können, die für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität so wichtig ist“, sagte Gámez, der Kolumbien im Anschluss an die Treffen mit Molano. In dem Treffen, an dem auch der Direktor der kolumbianischen Polizei, General Jorge Luis Vargas, teilnahm, überprüften sie die bilaterale Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Diese Zusammenarbeit findet hauptsächlich zwischen der Guardia Civil und der Nationalen Polizei statt, die in Kolumbien vom Verteidigungsministerium abhängig ist. „Die Zusammenarbeit zwischen Spanien und Kolumbien hat sich bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität sowie im Hinblick auf bewährte Verfahren sowie die Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern der kolumbianischen Sicherheitskräfte als von großem Wert erwiesen“, sagte Minister Molano. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird das heutige Treffen auch „die von den beiden Institutionen durchgeführten Forschungs- und Informationsaustauschaktivitäten stärken“, die „darauf abzielen, Organisationen abzubauen, die sich dem Menschenhandel widmen“. Molano dankte Gámez insbesondere für seine Unterstützung der Orión Naval Campaign in den letzten Jahren, einer multilateralen Anstrengung Kolumbiens zur Entwicklung von Seeoperationen zur Bekämpfung des Drogenhandels. Molanos Büro betonte, dass es im Hinblick auf den Umweltschutz „wichtig ist, über die Erfahrung Spaniens zu verfügen, um den internationalen Verkauf von Waren, die aus der illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie dem Handel mit Flora und Fauna stammen, weiter zu bekämpfen“. Gámez, die erste Frau, die die Guardia Civil leitete, begann vor drei Tagen einen Besuch in Kolumbien, bei dem sie sich in Begleitung des spanischen Botschafters Joaquín de Arístegui mit verschiedenen Behörden traf. Der Direktor der Guardia Civil besuchte auch Cartagena, wo sie sich mit der kolumbianischen Vizepräsidentin und Außenministerin Marta Lucía Ramírez und dem Kommandeur der Nationalen Marine, Admiral Gabriel Pérez Garcés, traf. Gámez traf sich auch mit Kommandeuren der Police Community of America (Ameripol) und besuchte das National Police Operations Center in der Abteilung von Tolima (Zentrum), wo die Polizei im Kampf gegen die organisierte Kriminalität geschult wurde. CHEF joc/com/cpy (Foto) (Video)